„Cvi Parkas“ kviečia į „Pamėnkalnio šventę“!

Rugsėjo 27 d., šeštadienį, Vilniaus centre vyks „Pamėnkalnio šventė“ – visos dienos kultūrinis renginys VšĮ „Vilnius, UNESCO literatūros miestas“ padaliniuose: Profesorių name (Tauro g. 10–1 ir 10–3) bei Pamėnkalnio viloje (Pamėnkalnio g. 34). Šventė kvies lankytojus susipažinti su šiomis išskirtinėmis istorinėmis vietomis.
Laisvalaikio ir kūrybos erdvė „Cvi Parkas“ kviečia savo bičiulius ir lankytojus jungtis prie šio puikaus renginio – Pamėnkalnio vilos kieme mūsų maisto vagonėlyje rasite desertų, naminį limonadą, firminį humusą ir falafelius – užsukite ne tik užkąsti, bet ir pasimėgauti!
Daugiau informacijos apie „Pamėnkalnio šventės“ renginius rasite ČIA.