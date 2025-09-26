Tarptautinio Josepho Achrono muzikos festivalio renginiai Vilniuje

Tarptautinio Josepho Achrono muzikos festivalio komanda – meno vadovai violončelininkas Glebas Pyšniakas ir smuikininkė Dalia Dėdinskaitė bei prodiuserė klavesinininkė Nijolė Dorotėja Beniušytė – kviečia į artimiausius festivalio koncertus Vilniaus Choralinėje sinagogoje:
„Brangūs bendruomenės nariai,
neįtikėtinai saulėtas ruduo mus džiugina ne tik šiluma, bet ir prasmingais renginiais. Tai puiki proga susiburti ir pasinerti į muzikos pasaulį.
Nuoširdžiai kviečiame Jus į artėjančius Tarptautinio Josepho Achrono muzikos festivalio koncertus. Šiaulių mieste gimęs festivalis, šiais metais, pirmą kartą skamba Vilniaus mieste, mums visiems ypatingoje vietoje – Vilniaus choralinėje sinagogoje.
Esame labai laimingi galėdami dalintis su Jumis muzikos grožiu ir kuriama galia.
Reiškiame nuoširdžią padėką Vilniaus žydų religinei bendruomenei ir Lietuvos žydų bendruomenei už bendrystę, kartu kuriant šį prasmingą renginį.
Su geriausiais linkėjimais,
Glebas, Dalia ir Dorotėja“
Trumpai apie artėjančius koncertus:
Rugsėjo 28 d. (sekmadienis), 16 val.
VAIKIŠKOJI SIUITA | Koncertas visai šeimai
Ansamblis ARTISTICO ir aktorė Emilija Latėnaitė
Josepho Achrono „Vaikiška siuita“ klarnetui, styginių kvartetui ir fortepijonui, tai miniatiūrinių preliudų sąsiuvinys – šviesi ir labai tikra vaikystės atsiminimų dėlionė. Ši programa skirta visai šeimai, ir mažiems, ir dideliems. Nuostabios muzikos koncerto metu klausytojus pakviesime susipažinti su ypatingu berniuku Josephu, kuris gimė mažame Lietuvos miestelyje, o meilė muzikai ir didžiulis talentas atvėrė duris į platųjį pasaulį.
Spalio 5 d. (sekmadienis), 16 val.
Justo Šerveniko ir Johan Randvere (Estija) fortepijoninis duetas, festivalio klausytojams pristatys programą, skirtą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Maurice’o Ravelio 150-osioms gimimo metinėms paminėti.
Programoje: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Maurice Ravel, Franz Schubert, Felix Mendelssohn
Daugiau informacijos ir bilietai: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/josepho-achrono-muzikos-festivalis-25-99202/