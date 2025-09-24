Seimo nario Emanuelio Zingerio ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkės Fainos Kukliansky ATVIRAS LAIŠKAS Prezidentui Gitanui Nausėdai

Lietuvos žydų bendruomenės lyderiai – vienintelis žydų kilmės parlamentaras, Lietuvos Nepriklausyomybės atkūrimo akto signataras Emanuelis Zingeris ir 31 šalies bei užsienio žydų organizaciją vienijančios Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė, advokatė Faina Kukliansky atviru laišku kreipėsi į J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą, ragindami neskirti Kultūros ministru antisemitinės partijos „Nemuno aušra“ atstovo dėl kelių priežasčių. Jos – žemiau pateiktame kreipimesi.
ATVIRAS LAIŠKAS
Per paskutines dienas nusprendus atiduoti LR kultūros ministeriją p. R. Žemaitaičio įtakai, mums kilo didelių abejonių dėl demokratijos vertybių išsaugojimo Lietuvos Respublikoje.
Mūsų nuomone, R. Žemaitaitis skleidė neapykantą rinkimų metu bei kurstė tautinę nesantaiką. LR Konstitucinis teismas yra įvertinęs jo veiksmus, pažeidžiančius LR Konstitucinę sąrangą. Tad jis laimėjo vietas Seime kurstydamas neapykantą.
Lietuvos žydų palikimas – žudynių vietos, mūsų kapai, muziejinis paveldas, minėjimų organizavimas – atiduodamas žmogui, kuris panaudos tai savo anksčiau vykdytos antisemitinės politikos priedangai. Negalime tapti vienintele valstybe Europoje, kur vyktų toks 94 procentų žuvusių Lietuvos žydų atminimo paniekinimas.
Lietuvos žydų kultūros palikimo puoselėjimas yra ne tik mūsų vidaus reikalas – tai sutarties tarp Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl tam tikrų kultūros vertybių apsaugos ir išsaugojimo (sudarytos Vilniuje 2002 m. spalio 15 d., įsigaliojusios 2006 m. rugpjūčio 3 d.) dalis. Šioje sutartyje pažymima, kad vertybių apsaugos reikalai gali viršyti vidaus jurisdikcijos ribas. Tad, kas valdys Lietuvos žydų kultūros palikimą yra ne vien Lietuvos vidinių sprendimų klausimas.
Be to, sukrečiantį požiūrį į žydų kultūrinį ir religinį palikimą rodo buvusio premjero p. G. Palucko paskutiniosiomis jo vadovavimo Vyriausybei dienomis priimtas beatodairiškas nutarimas dėl Šnipiškių kapinių. Šis jautrus klausimas nebuvo derintas su Lietuvos ir pasaulietiška ir religine žydų visuomene. Leidžiant šioje vietoje ateityje veikti konferencijų centrui, paminamos žydų religinės nuostatos.
Pabrėžiame – Kultūros ministerijai turi vadovauti žmogus, kuris supranta šią atsakomybę, yra ištikimas demokratijos vertybėms ir neatstovauja p. R. Žemaitaičiui. Be to, tai yra ir platesnis, nei vien milžiniško žuvusių žydų kultūros palikimo klausimas.
Anksčiau pasirašėme oficialų atvirą laišką diktatoriui Putinui, prieštaraujantį jo naudojamam Holokausto naratyvui imperinės Rusijos grobikiškiems propagandos tikslams pagrįsti.
Su pagarba stebime Jūsų veiksmus, saugant Lietuvą nuo galimos Rusijos invazijos, padedant Ukrainai atlaikyti šį baisų frontą. Mes esame šių Jūsų svarbių veiksmų nuoširdūs rėmėjai.
Jūsų Ekscelencija, šiame grėsmingame Lietuvai laikotarpyje vidaus demokratijos akivaizdi erozija yra neleistina. Mūsų požiūriu tokia įvykių eiga yra grėsmė ir gyvybiškai svarbiam tarptautiniam solidarumui.
Suprasdami, kad esate spaudžiamas laiko, tačiau nuo Jūsų sprendimo priklauso Vyriausybės formavimas. Tad prašome Kultūros ministru neskirti p. R. Žemaitaičiui atstovaujančio asmens.
Pagarbiai,
Emanuelis Zingeris Faina Kukliansky
Nepriklausomybės Akto signataras Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė
Lietuvos Respublikos Seimo narys
Tarptautinės komisija nacių ir sovietinio
okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje
įvertinti pirmininkas