LIETUVOS ŽYDŲ (LITVAKŲ) BENDRUOMENĖS PRANEŠIMAS DĖL KANDIDATO Į KULTŪROS MINISTRO POSTĄ

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, vienijanti 31 šalies ir užsienio žydų organizaciją, ragina J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą neskirti antisemitinės partijos „Nemuno Aušra” ir jos lyderio, Konstitucinio teismo pripažinto sulaužiusiu priesaiką ir šiurkščiai pažeidusiu Konstituciją Remigijaus Žemaitaičio pasiūlyto kandidato į kultūros ministrus Ignoto Adomavičiaus.
Kultūros ministerija kuruoja kultūros paveldo, sinagogų restauravimo, žydų kultūros centrų ir istorinio atminimo sritis, todėl jų patikėjimas atvirai antisemitinės partijos atstovui būtų panieka ir pasityčiojimas iš Holokausto aukų atminimo bei įžeidimas žydų kilmės Lietuvos piliečiams.
Be to, tokio asmens dalyvavimas Vyriausybės veikloje diskredituotų Lietuvą prieš užsienio partnerius, kurių palaikymas ir parama šiuo geopolitiškai sudėtingu metu valstybei ir mums, jos piliečiams, yra gyvybiškai svarbi.
Primename, kad tokios tarptautinės organizacijos, kaip IHRA (Tarptautinis Holokausto Atminties Aljansas), FRA (Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra) ir ESBO (Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija) antisemitizmo definiciją pripažino nusikaltimu. Lietuva su šiomis organizacijomis yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis ir privalo jų laikytis.
Todėl raginame Prezidentą vykdyti inauguracijos metu duotą priesaiką ir ginti visų Lietuvos piliečių, taip pat ir žydų, interesus, kaip tai numato LR Konstitucija.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės Taryba