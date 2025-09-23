Europos žydų kongreso prezidento Dr. Moshe Kantoriaus sveikinimas

Brangūs draugai,
Kaip ir kasmet, Roš Hašana atneša daugybę prieštaringų jausmų. Mes apmąstome prabėgusius metus ir, ypač šiais metais, tikimės bei meldžiamės už geresnį laiką visoms mūsų bendruomenėms ir mūsų broliais bei sesėms Izraelyje.
Negaliu pradėti šio Naujųjų metų sveikinimo be didžiausios vilties paminėjimo – kad po daugiau nei 700 dienų brutalios nelaisvės mūsų įkaitai bus išlaisvinti ir sugrįš pas savo šeimas. Mūsų džiaugsmas šiuo šventiniu metu niekada negali būti pilnavertis, kol jie nėra namuose.
O pirmiausia mūsų mintyse yra mūsų žydų valstybės kariai ir gynėjai, kurių daugelis taip pat šią Roš Hašana šventę negalės būti su savo šeimomis, tačiau kuriems esame skolingi didžiausią skolą.
Po laikotarpio, kai man buvo uždrausta dirbti su jumis mūsų bendruomenių labui, džiaugiuosi, kad šiais metais, su jūsų nuostabia parama ir draugyste, vėl galėjau sugrįžti prie pareigų ir atsakomybių, kuris labai branginu, kaip Europos žydų kongreso prezidentas.
Per laiką, kai buvau atitolęs nuo jūsų, mane užplūdo jūsų malonios ir palaikančios žinutės. Jos suteikė man stiprybės ir įsipareigojimą mano gyvenimo misijai – dirbti mūsų bendruomenių atsparumui, apsaugai ir gyvybingumui.
Patiriame daugybę iššūkių, o vienas svarbiausių – nuolatinė kova su augančiu antisemitizmo lygiu, kuris kyla iš visų politinio spektro pusių ir dažnai pasireiškia kaip fiziniai išpuoliai prieš mūsų bendruomenes. Deja, atrodo, kad tai skatina daugelis politinių lyderių, kurie kartais nesugeba suvokti, jog jų griežti pasmerkimo ir kritikos žodžiai Izraeliui turi tiesiogines pasekmes žydams čia, Europoje.
Mūsų stiprybė ir galimybė kovoti su šia antisemitizmo banga yra mūsų vieningas įsipareigojimas ir tikslas. Mes niekada nesiliausime reikšti šio įsipareigojimo, kartu su tvirta parama Izraelio valstybei, kiekviename politiniame forume.
Linkiu jums visiems, jūsų brangioms šeimoms ir bendruomenėms gerų ir saldžių metų – metų sveikatos, laimės, sėkmingų pastangų ir taikos.
סֹלּוּ סֹלּוּ מְסִלּוֹתֶיהָ
תָּחֵל שָׁנָה וּבִרְכוֹתֶיה
„Aiškiai, aiškiai jos takus.
Metai prasidės su savo palaiminimais.“
Tai yra maldos „אחות קטנה“ (Mažoji sesuo), kurią gieda daugelis sinagogų prieš Roš Hasšana, žodžiai.
Shana Tova,
Europos žydų kongreso prezidentas Dr. Moshe Kantorius