Europos komisaro Magnuso Brunnerio sveikinimas Roš Hašana šventės proga

Europos Komisijos vardu Europos ir viso pasaulio žydų tautybės žmonėms linkiu laimingų ir palaimintų Naujųjų 5786-ųjų metų. Ši šventė – proga pasidžiaugti turiningu ir įvairiapusiu žydų gyvenimu. Šeimos susirenka melstis ir švęsti, taip iš kartos į kartą perduodamos Sandora grindžiamas tradicijas.
Roš Hašana – tai taip pat proga stabtelėti ir pažvelgti į praėjusius bei ateinančius metus.
Praėję metai nebuvo lengvi. Antisemitiniai incidentai vis dažnesni ir rimtesni. Europos Komisijai didelį nerimą kelia Europoje vykstantys fiziniai ir žodiniai išpuoliai prieš žydus, sinagogų, kapinių ir Holokausto memorialų niekinimas. Europos gatvėse žydų tautybės žmonės ir Izraelio piliečiai užpuolami ir prie jų priekabiaujama, juos atsisakoma įleisti į lėktuvus, restoranus ir atostogų vietas. Su tuo negalima taikytis.
Tačiau yra daug priežasčių neprarasti vilties. Europa vieningai palaiko žydų bendruomenes. Jos kuriama politika padės kovoti su antisemitizmu ir puoselėti žydų gyvenimą. Padaryta didelė pažanga – 23 valstybės narės jau priėmė nacionalines strategijas. Daugelyje šalių vykdoma vyriausybine politika siekiama paspartinti baudžiamąjį persekiojimą, padaryti teisinių pakeitimų, kuriais būtų užkirstas kelias antisemitinei retorikai, didinti žydų saugumą ir puoselėti jų gyvenimą.
Europos Komisija yra pasiryžusi kartu su valstybėmis narėmis sudaryti sąlygas, kad žydai ir toliau galėtų klestėti Europoje. Stiprindami žydų bendruomenę, stipriname ir Europos demokratiją.
Prisiminkime anapilin išėjusio vyriausiojo rabino Jonathano Sackso žodžius: „Viltis yra tikėjimas, kad kartu galime pasaulį padaryti geresnį.“
L’Shanah Tova U’Metukah!