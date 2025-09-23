Yad Vashem muziejaus sveikinimas ir linkėjimai

Brangūs Prezidentai,
Brangūs Draugai,
Roš Hašana dažnai vadinama teismo ir atgailos diena, tačiau Toroje ji vadinama „šofaro gausmo diena“.
Išskirtine šią dieną daro šofaro garsas – paprastas, nepagražintas, kuris paliečia tą mūsų dalį, kuri yra atvira naujai pradžiai, nesvarbu, ką iki šiol esame padarę.
Roš Hašana yra tuščias lapas, kviečiantis mus parašyti naują skyrių – tokį, kuriame patys pasirinksime, kaip atrodys ateinantys metai.
Jūsų vadovavimas ir įsipareigojimas žydų gyvenimui mus visus įkvepia. Būkime vieningi ir saugokime savo tautą, užtikrindami saugią ir orią ateitį kiekvienai žydų bendruomenei.
Šiuo metu, kai Izraelis susiduria su rimtais saugumo iššūkiais ir Europoje toliau auga antisemitizmas, noriime išreikšti nuoširdų solidarumą ir padėką.
Klausykimės atidžiai šofaro, priimkime gerus sprendimus ir kartu, su Dievo pagalba melskimės, kad įkaitai sugrįžtų į savo šeimas, tegul sužeistieji pasveiksta ir tegul paguoda pasiekia žuvusiųjų šeimas.
Linkime jums saldažių ir gerų naujųjų metų, kupinų naujų pradžių, vienybės ir vilties.