KVIETIMAS PAMINĖTI HOLOKAUSTO AUKAS IR ŠVENČIONIŲ GETO LIKVIDAVIMO SUKAKTĮ

Kiekvienais metais, spalio mėnesio pirmąjį sekmadienį, Švenčionių miesto parke, prie paminklinės Menoros susirenkama prisiminti Antrojo pasaulinio karo žiaurumus, nukankintus Švenčionių krašto gyventojus, kurie kalėjo čia, miesto parke įkurtame Gete ir masiškai nužudytus Švenčionėlių sen. Platumų k., dar liaudyje vadinamu poligonu.
Maloniai kviečiame atvykti 2025 m. spalio 5 d. 11.00 val.
11.00 val. – 11.30 val. Holokausto aukų paminėjimas prie Menoros Švenčionių miesto parke
12.30 val. Paminėjimas prie paminklo aukoms, Švenčionių apskrities žydų nužudymo vietos – Platumų kaime, Švenčionėlių seniūnijoje.
Švenčionių rajono žydų bendruomenės pirmininkas Moisėj Šapiro