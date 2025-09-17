Šiaulių krašto žydų bendruomenės sveikinimas LŽB pirmininkei

Šiaulių krašto žydų bendruomenė nuoširdžiai sveikina Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkę Fainą Kukliansky gimimo dienos proga!
Tegul kiekviena diena būna kupina prasmės, kiekvienas sutiktas žmogus atneša šypseną, o kiekviena patirtis tampa dar vienu žingsniu į tikrąją laimę. Gimtadienio proga linkime vidinės ramybės, tikėjimo savimi ir neblėstančios drąsos eiti savo keliu. Džiaukitės kiekviena gyvenimo diena ir nebijokite svajoti, nes tik tie, kurie tiki savo svajonėmis, jas ir įgyvendina.