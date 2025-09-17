Kauno žydų bendruomenės naujienos: miestą aplankė naujoji Izraelio ambasadorė

Šią savaitę naujoji Izraelio ambasadorė Lietuvoje Shelly Hugler Livne ir jos pavaduotojas Shimon Pesach aplankė Kauną – tai buvo pirmasis oficialus vizitas po Lietuvos miestus. Jo metu didelis dėmesys skirtas istorinei atminčiai, kultūriniam dialogui ir dvišalių santykių stiprinimui.
Kaune pirmą kartą lankėsi naujoji Izraelio ambasadorė Shelly Hugler Livne ir jos pavaduotojas Shimon Pesach / Izraelio ambasados nuotr.
Svečiai susitiko su Kauno žydų bendruomenės pirmininku Gerzu Žaku, aplankė Kauno IX forto muziejų ir memorialą, rašytojos Lėjos Goldberg sienos tapybą, Kauno savivaldybėje susitiko su Kauno meru, lankėsi Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Beit Israel bendruomenės centre, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Kiemo galerijoje bei Sugiharos namuose.
Kiekviena vieta – reikšmingas kultūrinės atminties ženklas, jungiantis praeitį su dabartimi, statantis tiltus į ateitį.
Tai buvo prasminga, simbolių ir šilto pokalbių ir susitikimų kupina diena, atspindinti bendrą istorinę patirtį ir augantį Lietuvos bei Izraelio bendradarbiavimą.
Dėkojame Izraelio ambasadai Lietuvoje už įamžintas akimirkas.