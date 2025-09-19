Liko vos kelios dienos iki Roš ha-šanos šventės – žydų Naujųjų 5786 metų. Pirmadienį, nusileidus saulei prasidėsianti šventė yra viena didžiausių ir svarbiausių žydų minėtinų datų.
Tikima, kad pirmąją Tišrei mėnesio dieną buvo sukurtas pirmasis žmogus – Adomas. Tą pačią dieną už Dievo draudimo nepaisymą, jis buvo išvarytas iš Rojaus. Tai buvo pirmojo žmogaus teismo diena ir nuo tada kasmet Dievas vykdo žmonijos teismą.
Anot žydų tikėjimo, šią dieną Kūrėjas danguje priima sprendimus – kam gyventi, o kam mirti, kokias pajamas kitąmet gaus kiekvienas žmogus, todėl tikintieji nuoširdžiai meldžiasi, tikėdamiesi Dievo malonės.
Lietuvos žydų bendruomenė kviečia į Roš ha-šana Vilniaus choralinėje sinagogoje:
rugsėjo 22 d., pirmadienį,
18:30 Mincha ir Maariv.
rugsėjo 23 d., antradienį,
10:00 Šacharit
12:00 Šofar
12:15 Musaf su Shmuel Yatom
14:30 Mincha
18:00 Šofar
20:10 Maariv
rugsėjo 24 d., trečiadienį,
10:00 Šacharit
12:00 Šofar
12:15 Musaf su Shmuel Yatom
14:30 Mincha
18:00 Kabbolas Shabbos
20:10 Maariv
Shanah Tovah Umetukah!