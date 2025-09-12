Renginio anonsas

Rugsėjo 23 d. minima Lietuvos žydų genocido diena. Ši diena skirta pagerbti Holokausto metu nužudytus Lietuvos žydus ir atkreipti dėmesį į šios tragedijos svarbą ne tik žydų bendruomenei, bet ir visai Lietuvos visuomenei.
1941 m. naciams okupavus Lietuvą, prasidėjo masinis žydų persekiojimas ir žudymas. Ne išimtis buvo ir Subačius, kuriame gyveno didelė žydų bendruomenė. Čia jie turėjo prekių sandėlius, parduotuves, užeigas ir kitus verslus. Beveik visų jų likimas vienodas – sušaudė naciai. Ilčiūnų miške, už dviejų kilometrų nuo Subačiaus (dar kitaip vadinamame Lapkalnyje) sušaudyta 80 (kitais duomenimis apie 300) Kupiškio ir Subačiaus žydų. Tragedijos vietoje aukų atminimui stovintis paminklas, bendroje kapavietėje – žvėriškai nužudyti nekaltų žmonių kūnai. Tačiau Subačiuje buvo žmonių, kurie pasiaukojamai gelbėjo žydus. Jie yra žinomi ir apdovanoti Pasaulio Tautų teisuolio vardais. Pasaulio tautų teisuolių Markevičių vardu kalbės anūkas Vidmantas Markevičius, kiti garbūs svečiai.
Aukų atminimo dienai Subačiuje vyksiantis renginys ir knygos „Kupiškėnai – žydų gelbėtojai“, kurią parengė Kupiškio muziejaus muziejininkė istorikė Aušra Jonušytė pristatymas, dar kartą padės prisiminti ir niekada nepamiršti žydų tautos tragedijos, o žvelgiant į istoriją, į dar labai netolimą praeitį, ją giliai suvokti, prie jos prisiliesti ir iš jos pasimokyti.
Lietuvos žydų genocido dienai skirtą renginį organizuoja – Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Subačiaus MP, Kupiškio muziejus, Kupiškio meno mokykla, Kupiškio KC Subačiaus P, Subačiaus seniūnija, Subačiaus gimnazija, Subačiaus bendruomenė.
Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Subačiaus miesto padalinio bibliotekininkė Audronė Bukienė