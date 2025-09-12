EŽKD2025 – šventė nuo ryto iki vėlaus vakaro

Praėjusį sekmadienį sostinėje jau dvidešimt pirmą kartą griaudėjo Europos žydų kultūros diena.
Pirmąjį rugsėjo sekmadienį sostinėje tradiciškai vyko Europos žydų kultūros dienos festivalis / LŽB nuotr.
Nuo ankstyvo ryto iki vėlaus vakaro Vilniaus Choralinėje sinagogoje ir laisvalaikio bei kūrybos erdvėje „Cvi parkas“ vyko kalbų pamokos, ekskursijos, koncertai, susitikimai, gardžios vaišės, žaidimai ir daugybė kitų pramogų. Vilniečiai šoko ir dainavo kartu su Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos vaikais ir žydų šokių bei dainų ansamlio „Fajerlech“ artistais, klausėsi klezmerių muzikos, Arkadijaus Vinokuro atliekamų jidiš dainų ir klasikinių kūrinių, kuriuos atliko iš Izraelio atvykę jaunieji Kiryat Ono konservatorijos studentai ir Geigerio kantorių kolegijos vadovas bei Berlyno Pestalozzistrasse sinagogos kantorius Isidoro Abramowiczius.
Sakoma, geriau vieną kartą pamatyti nei šimtą išgirsti, tad dalinamės šventės akimirkomis ir dėkojame visiems festivalio dalyviams bei svečiams, jūsų dėka ši diena buvo puiki.
Iki susitikimo kitąmet!