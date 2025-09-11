Vilnius Shalom Festival 2025: DALINAMĖS PROGRAMA

2025 m. rugsėjo 21 – spalio 21 dienomis sostinėje bus surengtas „Vilnius Shalom Festival“. Mėnesį truksianti žydiškos muzikos ir kultūros festivalio programa apjungs unikalų, regione analogų neturintį Šofarų Maršą, edukacines veiklas bei aukšto meninio lygio klasikinės, džiazo ir klezmerio muzikos koncertus. Festivalyje dalyvaus Be‘er Šebos savivaldybės pučiamųjų orkestras, valstybinis choras „Vilnius“, Šv. Kristoforo kamerinis orkestras bei žymūs atlikėjai iš Lietuvos, Izraelio, Vokietijos, Ukrainos ir JAV.
Tikime, kad šie renginiai į Šiaurės Jeruzale vadinamą Vilnių suburs žydiškos kultūros bei muzikos mylėtojus iš visos Lietuvos ir užsienio.
Festivalio rėmėjų ir partnerių dėka visi renginiai nemokami. Būtina išankstinė registracija: www.shalom.lt
FESTIVALIO PROGRAMA:
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
15:00 – Šofarų Maršas
Trijų Kryžių kalnas, Arsenalo g., Vilniaus Katedros aikštė, Pilies g., Didžioji g., Vilniaus Rotušės aikštė
16:00 – Vilnius Shalom Festival atidarymo koncertas
Vilniaus Rotušės aikštė
Rakija Klezmer Band, Vilnius Shalom Band
Rugsėjo 23 d., antradienis, 18:00
Lietuvos žydų genocido dienai skirtas koncertas
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus (Naugarduko 10/2, Vilnius)
Lee Kesselman – kompozitorius
Rafailas Karpis – tenoras
Dainius Peseckas – smuikas
Vincenzo de Martino – fortepijonas
Tadas Daujotas – šofarai
Valstybinis choras „Vilnius“ – meno vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas
Rugsėjo 29 d., pirmadienis, 18:00
Žydų mokslinių tyrimų instituto YIVO 100-mečiui skirtas koncertas
Vilniaus žydų viešoji biblioteka (Gedimino pr. 24, Vilnius)
Joris Rubinovas – bosas
Paulius Berūkštis – fortepijonas, fleita
Spalio 1 d., trečiadienis, 19:00
Kompozitoriaus Leon Gurvitch „Anne Frank siuita“ premjera Lietuvoje
Šv. Kotrynos bažnyčia (Vilniaus g. 30, Vilnius)
Leon Gurvitch – kompozitorius, fortepijonas (Vokietija)
Rokas Vaitkevičius – violončelė
Spalio 2 d., ketvirtadienis, 18:00
Šofarų edukacija. Renginys skirtas hebrajiškai šventei Yom Kippur
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje biblioteka (Trakų g. 10, Vilnius)
Tadas Daujotas – lektorius, šofarai
Yevgenii Musijets – bajanas (Ukraina)
Spalio 8 d., trečiadienis, 18:00
Spalio 7-osios aukoms atminti skirtas koncertas
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus (Naugarduko 10/2, Vilnius)
Felix Livshitz – tenoras (Izraelis)
Giedrė Kisieliūtė – sopranas
Paulius Berūkštis – fortepijonas, fleita
Marius Sakavičius – violončelė
Miglė Sakavičiūtė – arfa
Davit Avetisyan – saksofonai, dudukas
Tadas Daujotas – šofarai
Spalio 16 d., ketvirtadienis, 19:00
Anatolijaus Šenderovo 80-mečiui skirtas koncertas
Vilniaus choralinė sinagoga (Pylimo g. 39, Vilnius)
Rafailas Karpis – tenoras
Dalia Dėdinskaitė – smuikas
Vilniaus m. savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras – meno vadovas ir vyr. dirigentas Modestas Barkauskas
Spalio 19 d., sekmadienis, 17:00
Džiazas prieš antisemitizmą
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus (Naugarduko 10/2, Vilnius)
Rugilė Daujotaitė – vokalas, fleita
21st Century Quintet
Spalio 21 d., antradienis, 19:00
„Vilnius Shalom Festival“ uždarymo koncertas
LVSO Koncertų salė (Vilniaus g. 6, Vilnius)
Be‘er Ševos miesto savivaldybės pučiamųjų orkestras – meno vadovas ir vyr. dirigentas Micha David (Izraelis)
Valstybinis choras „Vilnius“ – meno vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas
