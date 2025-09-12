Mieli bendruomenės nariai,
Artėjant Roš ha-šana šventei, kviečiame praleisti vakarą su ypatingais svečiais – iš Izraelio Haifos miesto atvykusius šeimyniniu trio: Avneriu Korinu, jo žmona Olga Gorevaja ir Nebula.
Svečiai parengė ne tik nepaprastai įdomią, bet ir naudingą temą „Linksma paskaita apie nelinksmus dalykus“, kurioje atskleis, kaip Izralio vadinamosios Užnugario tarnybos taisyklės gelbsti gyvybes arba kitaip – senojo ir naujai atvykusios Haifos gyventojų patirtys kaukiant 191 sirenai.
Žinomam Izraelio žurnalistui ir vos prieš kelis metus į jo gimtąją šalį atvykusiai IT specialistei Olgai mintis kalbėti šia tema kilo neatsitiktinai, juk per tokį trumpą laiką juodvi su Nebula išgyveno du karus ir 65-ias dienas trukusį libaniečių apšaudymą. Tuo metu artimiesiems ir bičiuliams kilo nemažai klausimų, į kuriuos atsakinėdami Olga su Avneriu turėjo paneigti daugybę stereotipų, kaip antai, neva izraeliečiai pripratę prie karo ir nejaučia baimės.
Norinčiųjų išgirsti jų pasakojimus buvo tiek daug, kad, galiausiai, visi įspūdžiai sugulė į paskaitą, kurią išgirsite ir jūs.
Data: rugsėjo 17 d., trečiadienis.
Laikas: 18:30 val.
Vieta: Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės J. Heifetzo salė (Pylimo g. 4, Vilnius, III aukštas).
DĖMESIO! Būtina registracija: zanas@sc.lzb.lt