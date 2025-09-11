Panevėžio žydų bendruomenės kvietimas

Gerbiami,
Kviečiame Jus dalyvauti Holokausto aukų atminimo dienos minėjime, kuris vyks Atminties skvere, Vasario 16-osios g.Panevėžyje, prie memorialo „Liūdinti žydų motina“
2025 m. rugsėjo 23 d., 14.00 val.
1994 m. Lietuvos Respublikos Seimas rugsėjo 23-iąją paskelbė Lietuvos valstybine atmintina diena. Ši diena yra svarbi mūsų šalies istorijoje – 1943 m. rugsėjo 23 d. buvo likviduotas Vilniaus getas. Dalis jo gyventojų tą pačią dieną buvo sušaudyti Paneriuose, kiti – išvežti į koncentracijos stovyklas. Tai – liūdna, bet būtina prisiminti diena, kai pagerbiame gausią ir svarbią Lietuvos žydų bendruomenę, kurios dauguma buvo sunaikinta Antrojo pasaulinio karo metais.
Žydai Lietuvoje apsigyveno XIV a. pabaigoje. Iki XX a. pradžios tai buvo viena didžiausių tautinių bendruomenių, gyvenusių daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje jie sudarė 1/4, 1/3, o kartais net ir pusę tam tikrų vietovių gyventojų. Jie buvo Lietuvos piliečiai – mūsų šalies bendruomenės dalis, turėjusi savo gyvenimą, kultūrą, tradicijas, džiaugsmus ir vargus.
1941 m. Lietuvą okupavus nacistinei Vokietijai, per kelis mėnesius buvo sunaikinta didžioji dalis žydų bendruomenės. Dalis jų buvo suvaryti į getus, kurie greitai likviduoti. Vilniaus, Kauno ir Šiaulių getai veikė ilgiau – 2–3 metus. Vilniaus getas buvo galutinai likviduotas 1943 m. rugsėjo 23 d. Didžioji jo gyventojų dalis buvo sušaudyta Paneriuose, kiti – išvežti į koncentracijos stovyklas.
Panevėžio getas buvo likviduotas dar anksčiau – 1941 m. rugpjūčio 15 d. Tąkart sušaudyta apie 13 500 žydų.
Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos duomenimis, per Holokaustą Lietuvoje buvo sunaikinta apie 200 tūkst. žydų – tai sudarė net 92–94 % iki karo gyvenusios bendruomenės. Šiandien žydų bendruomenę Lietuvoje sudaro apie 5 000 narių. Mūsų šalyje yra daugiau kaip 200 masinių žudynių vietų ir tiek pat senųjų žydų kapinių.
Renginio programa
2025 m. rugsėjo 23 d. (antradienis)
- 14.00 val. – Atminties skveras, Vasario 16-osios g., prie memorialo „Liūdinti žydų motina“ – minėjimo atidarymas,pasisakymai, vainikų padėjimas.
- 14.40 val. – Išvykimas į Kurganavos mišką – vieną iš masinių žydų žudynių vietų.
- 15.00 val. – Išvykimas į kitą masinę žudynių vietą Žaliojoje girioje.
- 16.30 val. – Holokausto dokumentinio filmo peržiūra bendruomenės patalpose (pradedamas ciklas, gautas iš Yad Vashem archyvų).
Labai prašome apie dalyvavimą pranešti:
- Tel. 0 611 20882 – PŽB pirmininkas
- Tel. 0 610 17608 – PŽB administratorius