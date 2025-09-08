Pirmąjį rugsėjo sekmadienį Pivonijos šile vyko tradicinis Holokausto aukų pagerbimo minėjimas, skirtas 84-osioms Ukmergės ir apylinkių žydų bendruomenės sunaikinimo metinėms. Prie masinių kapų, trečioje pagal dydį Holokausto aukų vietoje Lietuvoje, susirinko žydų bendruomenės nariai, jų artimieji, Ukmergės krašto žmonės bei garbūs svečiai iš Lietuvos ir užsienio.
Ukmergės rajono žydų bendruomenės pirmininkas Artūras Taicas pradėdamas iškilmes priminė, kad kasmet čia susirenkama ne tik pagerbti žuvusiųjų, bet ir perduoti atmintį ateities kartoms, kad panašios tragedijos daugiau niekada nepasikartotų. Holokausto aukų atminimui maldą skaitė Kauno žydų bendruomenės narys Iseris Šreibergas.
Pivonijos šile paminėtos 84-osios Ukmergės ir apylinkių žydų žudynių metinės
Pivonijos šile paminėtos 84-osios Ukmergės ir apylinkių žydų žudynių metinės / URŽB nuotr.
Renginyje dalyvavo ir užsienio valstybių diplomatai: Nyderlandų Karalystės ambasadorius Lietuvoje Jack Twiss Quarles van Ufford, Norvegijos Karalystės ambasadorius Lietuvoje Atle Konta Midttun, Izraelio ambasadorės pavaduotojas Lietuvoje Shimon Pesach, Prancūzijos Respublikos atstovas Pierre-Valéry Touvet. Pagerbimo iškilmėse taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams Arvydas Daunoravičius.
Atvyko Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman kartu su bendruomės nariais, Švenčionių rajono žydų bendruomenės pirmininkas Moisėjus Šapiro, Kauno ir Vilniaus žydų bendruomenių atstovai.
Daug jautrių akimirkų dovanojo muzikinis pasirodymas – Ukmergės meno mokyklos mokinė Elzė Jačionytė atliko R. Lovlando melodiją iš kino filmo „Paslaptingas sodas“ (mokytoja Sigita Grodzenskienė).
Po Holokausto aukų pagerbimo, svečiams buvo surengta pažintinė ekskursija po žydiškąjį Ukmergės senamiestį, priminusi turtingą ir skaudžiai nutrauktą miesto žydų bendruomenės gyvenimą.
Dėkojame visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie Holokausto aukų atminimo išsaugojimo.
Ukmergės rajono žydų bendruomenės rėmėjas – Geros valios fondas.