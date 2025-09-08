Rugpjūčio 26 dieną Panevėžio žydų bendruomenėje lankėsi dažnas mūsų bičiulis – Eli Rabinovičius.
Šis vizitas įvyko netrukus po susitikimo Šeduvoje, kur vyko muziejaus „Dingęs Štetlas“ atidarymas. Jau tuomet Eli išreiškė norą atvykti į Panevėžį – pažadą jis ištesėjo.
Vos atvykęs į bendruomenę, svečias pristatė savo projektą „In My Pocket“. Eli Rabinovičius keliauja po Europą ir fiksuoja litvakų istoriją, kultūrą ir šiandieninį gyvenimą. Eli – išskirtinė asmenybė, aktyviai besidominti žydų palikimu, ypač tose vietovėse, kur iki Antrojo pasaulinio karo gyveno gyvybingos žydų bendruomenės.
Panevėžyje svečiavosi Eli Rabinovičius / PŽB nuotr.
Sekdami jo veiklą socialiniuose tinkluose, ypač „Facebook“, galime matyti, kaip plačiai ir nuosekliai jis dokumentuoja savo keliones – nuotraukomis, vaizdo įrašais ir gyvais pasakojimais.
Eli Rabinovičius stengiasi susitikti su Holokaustą išgyvenusiais žmonėmis, kalbėtis su dabartinėmis žydų bendruomenėmis, domisi jų patirtimis, iššūkiais ir džiaugsmais.
Jo nuoširdumas ir atvirumas palieka gilų įspūdį – jis nebijo kalbėti apie opias temas, tokias kaip antisemitizmas, kuris vis dar aktualus ir kelia nerimą daugelyje šalių.
Viešnagės Panevėžyje metu Eli papasakojo apie savo gyvenimo kelią ir asmeninę motyvaciją tyrinėti litvakų paveldą.
Jį ypač sudomino Panevėžio žydų bendruomenėje sukauptas archyvas apie Panevėžio žydus ,jų istoriją. Svečias taip pat aplankė vienintelę , miesto sinagogą – Chevra Tora, kuri jam paliko stiprų įspūdį.
PŽB pirmininkas aprodė Eliui Rabinovičiui , svarbiausias Panevėžio žydų paveldo vietas mieste, supažindino su istoriniu kontekstu ir bendruomenės veikla šiandien.
Vizito pabaigoje svečias nuoširdžiai padėkojo už šiltą priėmimą ir paliko prasmingus įrašus bendruomenės svečių knygoje.
Tokie susitikimai įkvepia, stiprina bendruomeninius ryšius ir primena, kaip svarbu išlaikyti gyvą istorijos atmintį.
