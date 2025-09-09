Ruvino Būno premija skirta istorikei Aušrai Jonušytei

1918–1920 m. Lietuvos eilinio kario savanorio Ruvino Būno premiją 2016 m. įsteigė organizacija „Prisimenant Litvakus INC“, vadovaujama prezidento Philip Shapiro (Filipo Šapiro) iš Jungtinių Amerikos Valstijų, ir Rokiškio krašto muziejus.
Kupiškio muziejaus muziejininkė istorikė Aušra Jonušytė rankose laiko Ruvino Būno vardo premijos diplomą ir Izraelio valstybės ambasadorės Lietuvoje Shelly Hugler Livne sveikinimą / Miglės Zakarauskaitės nuotraukos / nuotr.
Šiais metais šis garbingas aštuntasis apdovanojimas skirtas Kupiškio muziejaus muziejininkei istorikei Aušrai Jonušytei – už Lietuvos žydų tautinės mažumos istorijos ir kultūros paveldo tyrimus, jų sklaidą visuomenėje, už veiklą įtvirtinant daugiakultūrės įvairovės suvokimą, už idėjų, brandinančių visuomenės pilietiškumą ir toleranciją, įgyvendinimą.
Rugsėjo 4 d. Rokiškio krašto muziejuje muziejininkę istorikę Aušrą Jonušytę sveikino kolegos rokiškėnai. Apdovanojimą įteikė Rokiškio krašto muziejaus direktorė Aušra Gudgalienė ir pavaduotojas Giedrius Kujelis.
Renginio metu. Iš kairės: Kupiškio muziejaus direktorius Kostas Malakauskas, Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai einantis skyriaus vedėjo pareigas Vytautas Knizikevičius ir Kupiškio muziejaus muziejininkė istorikė Aušra Jonušytė / Miglės Zakarauskaitės nuotr.
Iškilmingoje aplinkoje buvo perskaitytas Izraelio valstybės ambasadorės Lietuvoje Shelly Hugler Livne sveikinimas: „Nuoširdžiai sveikinu su šiuo garbingu ir tikrai pelnytu apdovanojimu bei reiškiu giliausią pagarbą Jūsų atsidavimui puoselėjant Kupiškio ir kitų Lietuvos miestų štetlų žydų bendruomenių istoriją. Jūsų knygos ir tyrimai yra ne tik istorijos puslapiai, bet ir gyva atmintis, padedanti atkurti prarastą pasaulį bei jame gyvenusius žmones. Brangi Aušra, ypač vertinu Jūsų pastangas įamžinti Pasaulio Tautų Teisuolius, išsaugoti žydų paveldą ir pasirūpinti, kad šios istorijos būtų perduotos ateities kartoms. Dėkoju už Jūsų jautrumą, ištvermę ir tikėjimą, kad atmintis yra mūsų kelias į teisingesnį gyvenimą“.
Kupiškio muziejaus muziejininkei istorikei Aušrai Jonušytei įteikiamas Ruvino Būno vardo premijos diplomas. Kairėje Stovi Rokiškio krašto muziejaus direktorė Aušra Gudgalienė / Miglės Zakarauskaitės nuotr.
Kupiškio rajono savivaldybės mero Algirdo Raslano padėkos žodžius už daugelį metų vykdytus žydų bendruomenių istorinius tyrimus, perdavė Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai einantis skyriaus vedėjo pareigas Vytautas Knizikevičius, nuoširdžiai dėkojo Kupiškio muziejaus direktorius Kostas Malakauskas.
Organizacijos „Prisimenant Litvakus INC“ prezidentas P. Shapiro (F. Šapiro) pristato Aušros Jonušytės per daugelį metų nuveiktus svarbiausius darbus. Centre Aldona Shapiro (Aldona Šapiro) / Miglės Zakarauskaitės nuotr.
Organizacijos „Prisimenant Litvakus INC“ prezidentas P. Shapiro (F. Šapiro) pristatė A. Jonušytės per daugelį metų nuveiktus svarbiausius darbus tyrinėjant Kupiškio ir Pušaloto žydų bendruomenes, išleistus leidinius „Kupiškio žydų bendruomenė. Praeities ir dabarties sąsajos“, „Kupiškio krašto žydų bendruomenės pastatai ir paminklai“, „Kupiškio žydų bendruomenės atspindžiai. Kupiškėnų atsiminimai apie žydų bendruomenę“, „Kupiškyje gaminti žydų virtuvės valgiai“, „Pušaloto žydų bendruomenės palikimas“, kalbėjo apie istorikės ne vieną dešimtį parašytų straipsnių laikraščiuose, apie projektus kuriuos vykdydama Aušra ypač dažnai bendradarbiavo su pirmuoju Izraelio valstybės ambasadoriumi Lietuvoje Amiru Maimonu, o Lietuvos radijo ir televizijos laidose žurnalistai dažnai istorikės prašydavo pristatyti Kupiškio žydų istoriją.
Koncertuoja Rakija Klezmer Band / Miglės Zakarauskaitės nuotr.
Atsiimdama garbingą apdovanojimą, Kupiškio muziejaus muziejininkė istorikė A. Jonušytė sakė, „kad be ją supančių žmonių ir institucijų geranoriškumo ir pagalbos nebūtų nuveikusi tiek darbų“, nuoširdžiai dėkojo organizacijai „Prisimenant Litvakus INC“ ir prezidentui P. Shapiro (F. Šapiro), Aldonai Shapiro (A. Šapiro), Rokiškio krašto muziejaus direktorei Aušrai Gudgalienei, Izraelio valstybės Lietuvoje ambasadoriams ir darbuotojams, Kupiškio rajono savivaldybės merui A. Raslanui, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiajam specialistui, laikinai einančiam skyriaus vedėjo pareigas V. Knizikevičiui, Kupiškio muziejaus direktoriui K. Malakauskui ir kolegėms, Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkui Genadijui Kofmanui, Kupiškio žydų palikuonei Nadieždai Nechai Krakovskajai, dr. Larai Lempertienei, dr. Arūnui Bubniui, dr. Marijai Rupeikienei, Antanui Rupeikai, edukatorei Nataljai Cheifec, žurnalistei Virginijai Juškienei, Pasaulio Tautų Teisuolių Markevičių anūkui Vidmantui Markevičiui, istorikui Jonui Babickui, Kupiškio meno mokyklos, Povilo Matulionio progimnazijos ir Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos bendruomenėms, Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos kultūros tarybai, Nevyriausybinių organizacijų koalicijai, Lietuvos katalikių moterų sąjungos Palėvenės katalikių moterų draugijos skyriui, „Kupiškėnų minčių“ redakcijai, Kupiškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai. O atėjusiems pasveikinti kolegoms rokiškėnams A. Jonušytė įteikė leidinių „Kupiškio žydų bendruomenės atspindžiai. Kupiškėnų atsiminimai apie žydų bendruomenę“.
Iškilmingą renginio nuotaiką vainikavo ansamblis Rakija Klezmer Band.