Istorijos, paveldo ir diplomatijos vakaras: lietuvių ir žydų bendruomenės susitiko Los Andžele

2025 m. rugsėjo 3 d. Kalabasas mieste Lietuvos generalinis konsulatas Los Andžele, bendradarbiaudamas su Valley Outreach Synagogue & Center for Jewish Life, surengė vakarą „Istorija, paveldas ir diplomatija“. Renginys subūrė lietuvių ir žydų bendruomenių atstovus, diplomatus ir Lietuvos bičiulius prasmingam atminimo, dialogo ir kultūrinės bendrystės vakaro susitikimui.
Vakaras buvo skirtas pagerbti šimtmečius gyvavusį žydų gyvenimą Lietuvoje – nuo Vilniaus, vadinto „Šiaurės Jeruzale“, iki žydų bendruomenių visoje šalyje. Taip pat prisimintos Holokausto aukos ir pagerbti Pasaulio tautų teisuoliai, kurie rizikavo savo gyvybėmis, gelbėdami žydus karo metais. Renginio metu buvo pristatyta speciali paroda „Pasaulio tautų teisuoliai – tie, kurie nebijodami mirti tapo nemirtingi“, atskleidžianti lietuvių drąsos ir žmogiškumo istorijas.
Skaičiuojant Pasaulio tautų teisuolius procentais, Lietuva užima antrą vietą Europoje ir pasaulyje pagal šios garbingos kategorijos atstovų skaičių. Iš viso 924 vyrai ir moterys iš Lietuvos buvo oficialiai pripažinti Jad Vašem organizacijos Pasaulio tautų teisuoliais už drąsius veiksmus gelbstint žydus per Holokaustą, dažnai rizikuojant savo gyvybe ir šeimos saugumu. Parodos dalyviai galėjo susipažinti su Lietuvos Pasaulio teisuolių istorijomis tiek skaitydami stendus, tiek peržiūrėdami specialiai šiam renginiui pritaikytą elektroninę parodos versiją.
Svečius pasveikino Lietuvos generalinė konsulė Sandra Brikaitė. Svarbi renginio dalis buvo turininga diskusija su bendruomenės rabinu Ronu Li-Paz ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininke Faina Kukliansky, kuri į šį renginį specialiai atvyko iš Lietuvos. Vakaro atmosferą praturtino šokių grupės „Retro“, vadovaujamos Sigitos Barysienės, atliekami lietuvių tautiniai šokiai bei jautrus Sigutės Miller kūrinio „Lietuva brangi“ atlikimas.
Vakaro staigmena tapo garbės raštai, kuriuos Kalabasas miesto meras Peteris Krautas kartu su tarybos nariais Edwardu Albrectu ir Davidu J. Shapiro įteikė generalinei konsulei Sandrai Brikaitei ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkei Fainai Kukliansky.
„Žydų paveldas yra Lietuvos sielos dalis,“ – sakė generalinė konsulė Sandra Brikaitė. – „Prisimename tragiškus praeities įvykius, pagerbiame ir vertiname Pasaulio teisuolių drąsą ir iš naujo kuriame pasitikėjimą – tai vertybės, kurios veda mus į ateitį.“
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky pabrėžė savo didžiulę pagarbą ir pasididžiavimą litvakiška kilme bei išreiškė džiaugsmą, kad po 30 nepriklausomybės metų Lietuvos žydų bendruomenė vėl pradeda naują gyvenimo etapą – su pilnomis mokyklomis, žydų papročių ir tradicijų puoselėjimu bei svarbiausių švenčių šventimu.
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė, advokatė Faina Kukliansku, Kalabaso žydų bendruomenės pirmininkas, rabinas Ron Li Paz ir LR generalinės konsulė Los Andžele Sandra Brikaitė / LR generalinio konsulato Los Andžele nuotr.
Programa taip pat priminė, kad Lietuva yra ne tik turtinga istorija, bet ir šiuolaikiška, kūrybinga bei atvira partnerystėms valstybė, kurią sieja ypatingi kultūriniai ryšiai bei nuolat auganti draugystė su JAV, Izraeliu ir pasaulio žydų diaspora.