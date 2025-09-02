Tarptautinius jidiš kursus prisimenant

Viščiukus skaičiuoja rudenį, tad ir mes atsigręžiame į praėjusią vasarą, kurios vienas ryškiausių ir įsimintiniausių įvykių buvo Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ir Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos rengti Tarptautiniai jidiš kalbos kursai.
Į dvi savaites trukusius užsiėmimus suvažiavo dalyviai iš įvairiausių pasaulio šalių. Čia skambėjo dainos, šimtmečius menančių tekstų ištraukos, humoras ir žydiškąjį Vilnių menančios istorijos.
„Noriu padėkoti visoms organizacijoms, kurios mums padėjo surengti šiuos kasmetinius kursus. Džiaugiamės, kad Lietuvos ir iš užsienio atvykę žydai mokosi jidiš, domisi ja ne tik kaip kalba, bet ir kaip tradicija, dalimi religijos, kaip maistu ir dainomis. Visa tai kartu sudaro žydišką kultūrą, kurią stengiamės išsaugoti“, – sako Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė, advokatė Faina Kukliansky.
Daugiau įspūdžių – trumpame filmuke, kuris atspindi tik nedidelę dalį prasmės ir džiugsmo, lydėjusius mus šias dvi savaites.