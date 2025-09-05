EŽKD: Europos žydų kultūros diena ŠĮ SEKMADIENĮ! Papildyta REGISTRACIJA

Pirmąjį rudens sekmadienį, rugsėjo 7 d., Vilniuje jau dvidešimt pirmą kartą bus minima Europos žydų kultūros diena. Visoje Europoje vyksiantis festivalis nuo pat ryto džiugins ekskursijomis, koncertais, diskusijomis ir daugybe kitų pramogų, kurios padės geriau pažinti žydų kultūros paveldo įvairovę, savitumą bei turtingumą.
Šių metų #EŽKD tema „Knygos tauta“ yra ypatingai prasminga ir tuo pat metu universali, primenanti, kad kiekvienas žmogus yra knyga, o kartu mes sudarome gyvąją biblioteką. Ši kolektyvinė metafora atspindi būdą, kuriuo žydų paveldas yra saugomas per pasakojimus, studijas ir dialogą.
Šį sekmadienį Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė nuo pat ryto kviečia į įvairiausius renginius – jidiš ir hebrajų kalbų pamokėles, ekskursiją po daugybę istorijų menančią Vilniaus Choralinę sinagogą, sporto pramogas su Lietuvos sporto klubu „Makabi“, diskusijas, susitikimus su išskirtinėmis asmenybėmis ir koncertus, kuriuose pasirodys ir talentingi Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT mokiniai, ir svečiai iš užsienio. O kadangi kelias į širdį veda per maistą, kviečiame paskanauti žydiškų patiekalų „Cvi Parke“ ir atsinaujinusioje kavinėje „Pylimo 4”.
Dalinamės #EŽKD2025 programa.
Visi renginiai – nemokami, į kai kuriuos būtina registracija.
10:30 – Pirmoji hebrajų kalbos pamoka su Dr. Ruth Reches Vilniaus Choralinėje sinagogoje. Kas svarsto , bet nedrįsta pradėti mokytis senąją kalbą, kuria parašyta Tora, kviečiame.
Būtina registracija: https://forms.gle/g6xkLytcWFqRznUQA
11:30 – Jidiš kalbos pamokėlė su Algirdu Davidavičiumi Vilniaus Choralinėje sinagogoje. Tai unikali galimybė ne tik susipažinti su žydų aškenazių Mama lošen (mamos kaba jidiš), bet ir užsukti į kartą per metus duris svečiams atveriančią Sinagogos virtuvę.
Būtina registracija: https://forms.gle/gRw8Fmw3Bum27Bwf9
11:30 – Ekskursija po Vilniaus Choralinę sinagogą ir žydų tautos išmintis su žymiausia judaikos edukatore Natalja Cheifec.
Būtina registracija: https://forms.gle/SqrvCXkra9zoUqus6
14:00 – Sveiki atvykę į šventę „Cvi Parke“!
Visą dieną – geras oras, pramogos, skanus maistas ir įvairūs sporto užsiėmimai su Lietuvos sporto klubu „Makabi“.
14:10 – Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos vaikų parengta programa.
15:00 – Žydų dainų ir šokių ansamblio „Fajerlech“ koncertas.
15:30 – Keila’s Deli degustacija
Litvakų kulinarinės tradicijos delikatesai su šiuolaikišku, tvariu akcentu. Kviesime skanauti mažų tradicinių chalų su litvakišku foršmaku ir mažų pitų su namine uogiene, virta iš Lietuvos miškuose rinktų uogų. Prie šių patiekalų puikiai tiks pagal šeimos receptą gamintas limonadas.
Ši degustacija yra „Vilnius – Europos žaliasis miestas 2025“ programos dalis, kuri orientuota tvarumą, augalinę mitybą ir vietos produktus. Taip pat tai pagarbos ženklas vienos žymiausių litvakių, pirmosios vegetariškų patiekalų knygos autorės Fanios Lewando ir Keilos Teitelbaum-Fleitman kulinariniam paveldui.
16:00 – Kapela Kotra pasirodymas.
Lietuvių ir baltarusių liaudiškos muzikos grupė atlieka specialią instrumentinę klezmerių muzikos programą, atgaivindama tradicinį žydų muzikos skambesį.
16:30 – Tapytojo Simono Karczmaro parodos „Ir atėjo nuotaka…“ atidarymas bei menininko Natano Karczmaro pasakojimas apie mamą Nadią Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės kiemelyje.
Iniciatyvos „Šabo menas“ ir Vilniaus Gaono žydų muziejaus renginys, pristatantis litvakų tapytojo Simono Karczmaro meninį paveldą. Jo paveikslai įamžina žydų štetlo gyvenimą ir sakralinį žydų tradicijos grožį. Pavadinimas kilęs iš giesmės „Lecha Dodi“ („Ateik, mano mylimoji“), kuri giedama penktadienio vakare, pasitinkant Šabatą.
Ši paroda – tai pagarbos ženklas ir Simono žmonai Nadiai Karczmar, buvusiai ne tik jo įkvėpimo šaltiniu, bet ir vadybininkei bei energijos šaltiniui. N. Karczmar simbolizuoja moterų stiprybę ir dažnai nematomą indėlį, kurio dėka menininkai gali kurti.
Ši paroda yra projekto „Atgal į ateitį“ dalis, kurio kuratorė yra Katya Kov. Parodą pristato dailininko sūnus Natanas Karczmaras, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, Geros valios fondas ir Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus.
17:30 – Arkadijaus Vinokuro programa „Cvi Parke“.
18:00 – Kiryat Ono (Izraelis) Aaron Alkalai Konservatorijos jaunimo kvarteto ir Berlyno Geigerio kantorių kolegijos vadovo, Pestalozzistrasse sinagogos kantoriaus Isidoro Abramowicziaus koncertas „Cvi Parke“.
Laukiame visų!
#EŽKD2025
#EDJC2025
#KnygosTauta
#PeopleOfTheBook
#LietuvosŽydųLitvakųBendruomenė
#CviParkas
#Pylimo4