„Makabi FUN RUN 2025“ – startas rugsėjo 7 dieną!

2025 m. rugsėjo 7 d. kviečiame tave, tavo šeimą ir draugus į vieną linksmiausių metų sporto renginių – FUN RUN Vilniuje!
Tai ne tik bėgimas – tai pasaulinė žydų bendruomenių sporto šventė, kuri vienu metu vyksta Los Andžele, Londone, Paryžiuje, Romoje, Vilniuje ir kituose miestuose.
Čia tavęs laukia: smagus sportas ir aktyvus laisvalaikis, susitikimai su bendruomene ir draugais, žydiška muzika, gera nuotaika ir šventiška atmosfera. Be to, prisidėsi prie „Makabi“ veiklos vystymo!
Kur ir kada?
2025 m. rugsėjo 7 d. (sekmadienis)
Numerių atsiėmimas: 10:00 val.
Bėgimo startas: 11:00
Vieta – Vingio parkas, Vilnius (varžybų centras – aikštėje prie estrados)
Distancijos: 1,5 km ir 3 km.
Registracija privaloma: https://forms.gle/cWG9BSY41sc4pGNp6
Starto mokestis:
Iki rugsėjo 6 d. 24:00 val.:
6 € – bendruomenės nariams, jų šeimos nariams ir draugams
15 € – visiems kitiems
Renginio dieną, rugsėjo 7 d.:
10 € – bendruomenės nariams ir jų šeimos nariams
20 € – visiems kitiems
Kiekvienas dalyvis gaus marškinėlius su „Makabi“ simbolika. Surinktos lėšos bus skiriamos „Makabi“ sportinės veiklos plėtrai.
Kontaktai:
Varžybų koordinatorius – Daniel Dubrovinas
Tel. +370 687 83005
El. paštas: info.maccabilt@gmail.com
Laukiame tavęs, tavo šeimos narių ir draugų – praleiskime sekmadienį aktyviai, bendruomeniškai ir su šypsena!