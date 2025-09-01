Klubas #Šalom kviečia į paskaitą

Žymiausios Lietuvoje žydų tradicijų žinovės, edukatorės Nataljos Cheifec klubas #ŠALOM tęsia paskaitų ciklą ir kviečia susitikti ateinantį ketvirtadienį, rugsėjo 4 d., 18:00 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje.
Norėdami gauti tiesioginio klubo #ŠALOM susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.
Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite komentare
https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/
Laukiame visų!