Šiaulių apskrities žydų bendruomenės naujienos

Praėjusią savaitę Šiaulių apskrities žydų bendruomenė sulaukė svečių iš Vokietijos. Kartu su bendruomenės nariais jie aplankė Šeduvos muziejų „Dingęs Štetlas“, kuris paliko itin jausmingą ir prasmingą įspūdį. Svečiai išreiškė norą muziejų aplankyti dar kartą.
Šiaulių apskrities žydų bendruomenė sulaukė svečių iš Vokietijos / ŠAŽB nuotr.
Vakare kartu su Šiaulių apskrities žydų bendruomene buvo sutiktas Šabatas – tai tapo gražia bendrystės ir ilgalaikės draugystės tradicijos tąsa.
Šiaulių apskrities žydų bendruomenė sulaukė svečių iš Vokietijos / ŠAŽB nuotr.