Faina Kukliansky: “Žydų istorija turi būti įamžinta ir parodyta žmonėms”

Besibaigiančią savaitę visuomenės dėmesį buvo prikausčiusi Vilniaus Didžiosios sinagogos teritorijos atkūrimo tema. Prasidėję buvusio vaikų darželio griovimo darbai paskatino domėjimąsi sinagogos praeitimi ir ateities planais. Dalinamės Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkės, advokatės Fainos Kukliansky nuomone, išdėstyta LRT Klasika laidoje „Ryto allegro“.
„Pačios sinagogos, kaip maldos namų, atstatymas neturi prasmės, nes nėra tiek melstis norinčių žydų, – kalbėjo F. Kukliansky. Ji priminė, kad Vilniaus Didžioji sinagoga buvo sugriauta ne karo metu, ją pokariu sunaikino sovietai, darę viską, kad religija išnyktų iš kasdienio žmonių gyvenimo, todėl dar vienos veikiančios sinagogos Vilniui nereikia. – Pagrindinis bendruomenės tikslas – pagyvinti rajoną, kuris daugelį amžių buvo vadinamas Žydų kvartalu. Archeologinių kasinėjimų metu buvo rasta daug įdomių artefaktų, pasakojančių čia gyvenusių žydų istoriją, kuri turi būti įamžinta ir parodyta žmonėms.“
Atsakydama į laidos vedėjos klausimą, kiek realu, kad minimoje vietoje galėtų atsirasti žydų bendruomenės centras, F. Kukliansky neatmetė tokios galimybės: „Nenoriu daug kalbėti, kol dar nėra įgyvendinti planai, tačiau kartu su pasaulinio garso architekto Massimiliano Fukso komanda kuriamas šiuolaikiško centro projektas, kurio viena iš užduočių – sukurti patrauklią erdvę, kurioje jaunimas galėtų sužinoti apie Vilniaus Gaoną, žydų istoriją ar čia buvusią sinagogą.
„Esu labai dėkinga Vilniaus savivaldybei už bendradarbiavimą. Galiu tik pasidžiaugti, kad tai – vienas iš nedaugelio projektų Vilniuje, prie kurio dirbantys žmonės supranta užsibrėžtus tikslus ir tai džiugina“, – pabrėžė Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė.
Toje pat laidoje dalyvavęs eseistas Sergejus Kanovičius taip pat įsitikinęs, kad Didžioji sinagoga nėra dekoracija, kurią galima gražiai atstatyti: „Atstatyti šventą vietą, kad ji gražiai atrodytų, nebėra prasmės“.
