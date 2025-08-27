EJC prisijungia prie dešimčių pirmaujančių žydų organizacijų ir išreiškia tvirtą palaikymą Europos Komisijos koordinatorei kovojant su antisemitizmu, Katharinai von Schnurbein

Europos žydų kongresas kartu su dešimtimis suvienytų organizacijų visoje Europoje, tarp kurių – ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, išreiškė paramą ir padėką Europos Komisijos Kovos su antisemitizmu ir žydų gyvenimo puoselėjimo koordinatorei Katharinai von Schnurbein, po beprecedentės ir nepagrįstos atakos prieš jos reputaciją.
Rašte, išsiųstame Europos Komisijos prezidentei Ursulai von der Leyen ir Europos Sąjungos Vidaus reikalų komisariui Magnusui Brunneriui, Europos žydų nacionalinės organizacijos ir kitos tarptautinės grupės apibūdino K. von Schnurbein kaip asmenį, „kuris dirbo su dideliu sąžiningumu, siekdamas stiprinti Europos politiką ir iniciatyvas, apsaugančias žydų bendruomenes bei užtikrinančias, kad žydų gyvenimas galėtų klestėti mūsų kontinente.“
Be kita ko rašte pabrėžiama, kad „Jos įgaliojimai visada buvo grindžiami Europos vertybėmis, demokratijos principais ir skubia būtinybe ginti žydų bendruomenę nuo neapykantos ir diskriminacijos“.
Raštą pasirašiusieji, tarp kurių buvo ir daugybė žydų kultūros bei jaunimo organizacijų iš visos Europos, išreiškė gilų nerimą matydami, kaip K. von Schnurbein yra kaltinama šališkumu tik todėl, kad atsisako trivializuoti ar ignoruoti grėsmes žydams.
„Jos puolimas už žydų orumo ir saugumo gynimą iš esmės yra iššūkis Europos Sąjungos patikimumui kovojant su antisemitizmu,“ – teigia kreipimosi autoriai.
Europos žydų kongresas ir jo partnerių organizacijos pažymėjo, kad von Schnurbein buvo inovatyvių būdų pionierė, padėjusi mobilizuoti vyriausybes ir stiprinti žydų bendruomenes, susiduriančias su nuolatiniu antisemitiniu priešiškumu ir atakomis, ypač paminėdamos jos vadovaujamą ES strategiją kovojant su antisemitizmu ir skatinant žydų gyvenimą, kurią jie vadina „nepralenkiamu žingsniu sprendžiant antisemitizmo problemą.“
Baigdami raštą Ursulai von der Leyen ir Magnusui Brunneriui, pasirašiusieji teigia, kad nedaug kas yra parodę tokią pat įsipareigojimo, įžvalgumo ir efektyvumo lygį šiame vaidmenyje.
„Jos darbas Europos Komisijos vardu buvo stiprus pavyzdys – tokį pavyzdį daugelis kitų vyriausybių ir pareigūnų visame pasaulyje laiko modeliu. Tai, ką ji pasiekė per pastarąjį dešimtmetį, yra reikšminga ir nepalyginama, – rašė jie. – Mes tikime, kad K. von Schnurbein vadovavimas yra būtinas, ir tikimės, kad jis tęsis ir ateityje.“