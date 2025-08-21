Rugpjūtį Vilniuje jau antrą kartą vyko tarptautiniai jidiš kalbos kursai

„Jidiš kalba skambėjo daugelyje Europos miestų ir miestelių iki Antrojo pasaulinio karo ir didžiosios žydų tautos tragedijos – Holokausto“, – sako Lietuvos žydų kilmės operos solistas, tenoras Rafailas Karpis.
LRT.lt nuotraukoje – Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorė Ruth Reches.
Pasak jo, ši kalba buvo ne tik buitinė žydų bendruomenėse – ja buvo kuriama literatūra, leidžiami periodiniai leidiniai, kuriami dramos bei muzikiniai spektakliai. Savo ruožtu Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorė Ruth Reches vilniečius bei miesto svečius pakvietė pažinti jidiš kalbą iš dar arčiau.
Praėjusį rugpjūtį Vilniuje vėl vyko tarptautiniai jidiš kalbos vasaros kursai, organizuojami Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės. Juos finansavo Pasaulinis žydų kongresas. Šie kursai – tai ne tik kalbos pamokos, bet ir kvietimas atkurti nutrūkusius ryšius, atrasti prarastą atmintį ir gyventi ja šiuolaikiškai.Rafailas Karpis su žmona Diana / ELTA nuotr.
Jidiš kalba tarpusavyje bendravo močiutės
Jidiš kalba kiekvienam iš mūsų primena įvairiaspalvį žydų gyvenimą Europoje, o kartu ir kultūrinį klestėjimą.
„Kalba – vienas svarbiausių kultūros pamatų“, – įsitikinęs Rafailas. Jam ši kalba – asmeniška ir artima.
„Mano šeimoje močiutės kalbėdavo tarpusavyje jidiš kalba. Prisimenu, kad kiemas, kuriame augau, buvo daugiakalbis. Mokėjau net kelias kalbas, tarp jų lietuvių, suprasdavau rusų kalbą. Kartą tėvų paklausė, kokia kalba jie kalba, kai nenori, kad aš suprasčiau – atsakiau, kad žydiškai (jidiš kalba).“ Ši kalba sugrįžo į solisto gyvenimą per dainavimą ir muziką. Rafailas Karpis sako atradęs nemažai kūrinių jidiš kalba, kurie jam pasirodė labai artimi.
Prieš miegą – jautrus palinkėjimas jidiš kalba
„Jidiš kalba atliekami kūriniai visada primena vaikystę. Jei atvirai, tai tą pirmąjį stebuklingą įspūdį, girdint močiutes tarpusavyje kalbant šia kalba. Turiu paruošęs nemažą jidiš kūrinių repertuarą, kurį atlieku tiek Lietuvoje, tiek užsienyje šia kalba besidominčiai publikai.
Šeimos tradicija tęsiasi ir šiandien – su dukromis labos nakties prieš miegą linkime jidiš kalba. Taip darydavo mano močiutė, šią tradiciją atsinešusi iš savo namų. Ji linkėdavo man užmigti sveikam ir atsibusti sveikam. Vėliau to paties linkėdavo ir mano tėvai. Dabar tą patį sakome savo šeimoje.“
Jidiš kalbos ištakos siekia viduramžių Vokietijos teritoriją – didžiąją žodyno dalį formuoja germaniški žodžiai. Taip pat joje yra hebrajiškos bei aramėjiškos kilmės žodžių.
Rafailui Karpiui antrina ir Ruth Reches sakydama, kad kad jidiš kalba – tai ne tik žodžiai, tai kultūra, atmintis, ryšys ir bendrystė: „Vilnius vėl tampa ta vieta, kur jidiš kalbama ne dėl sentimentų, o iš tikro noro kurti prasmę, kalbėtis, švęsti ir perduoti.“
Kalba – tikrai įveikiama
Paklaustas apie pastangas išlaikyti jidiš kalbą, R. Karpis sako, kad kiekviena iniciatyva yra labai vertinga ir svarbi.
„Visi būdai, kuriais bandoma išsaugoti šią kalbą, yra labai svarbūs. Aš labai sveikinu kiekvieną bandymą ir žingsnį, kuris padeda išlaikyti šią kalbą ir parodo jos žavesį. Labai svarbu daryti viską, kad ši kalba skambėtų.“
Pasak jo, jidiš kalbą gali išmokti kiekvienas, ypač jeigu turime vokiečių kalbos pagrindus: „Kiekviena kalba turi savo niuansų, bet ši kalba – tikrai įveikiama.“
Kaip tvirtina jidiš kalbos kursų organizatorė Ruth Reches, 2024 m. kursuose dalyvavo studentai iš Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos, Izraelio ir JAV, ir, tikimasi, kad 2025 m. geografija dar išsiplėtė.
Jidiš kalbos kursai – kultūrinis sugrįžimas
Rugpjūtį vykę tarptautiniai jidiš kalbos ir kultūros vasaros kursai – jau antrieji, kuriuos organizavo Šolomo Aleichemo ORT gimnazija kartu su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene.
Apie kursų vertę išsamiai pasakoja Šolomo Aleichemo gimnazijos direktorė dr. Ruth Reches, kurios asmeninis ryšys su jidiš kalba – itin gilus: „Nuo pat gimimo girdėjau jidiš kalbą – tai buvo mano šeimos fonas.
Mano seneliai kalbėjo jidiš, mano mama kalba jidiš, ir šita kalba man niekada nebuvo svetima. Anaiptol, ji visada gyveno manyje, lyg kažkoks tylus, bet labai svarbus sluoksnis. Dabar, kai gilinuosi į jidiš kultūrą, man atrodo, kad laikas trumpam sustoja ir atsisuka atgal. Tada grįžta visa ta išnaikinta žydiškoji bendruomenė – su savo dainomis, humoru, pasakojimais, išmintimi. Šie kursai – tai ne tik kalbos mokymas. Tai ir kultūrinis sugrįžimas, ir pagarba tiems, kurie gyveno, kūrė ir kalbėjo šia kalba mūsų mieste.“
Kursus vedė garsiausi dėstytojai
2024-aisiais pirmą kartą surengti kursai sulaukė dalyvių iš Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos, Izraelio ir JAV. Kursuose susitiko įvairūs žmonės – studentai, tyrėjai, pedagogai, menininkai, žydų bendruomenių nariai ir visi, kam rūpi kultūrinis tęstinumas. Dėl šios sėkmės 2025 metais kursai jau tapo tęstiniu reiškiniu – formuojamas tradicinis Vilniaus jidiš kalbos centras.
Kursai buvo skirti tiek pradedantiesiems, kurie niekada nesimokė jidiš ar tik girdėjo ją vaikystėje, tiek pažengusiesiems, turintiems kalbos pagrindus.
Rytinėse pamokose buvo mokomasi jidiš kalbos, o popiet vyksta paskaitos, diskusijos, kultūrinės veiklos. Tarp jų – ekskursijos į žydų paveldo vietas, vakariniai renginiai su koncertais, filmų peržiūros, literatūros vakarai, šabato šventės, kurios tampa emociniu ir bendruomeniniu kursų centru.
Jidiš kalbą kursuose dėstė tarptautinį pripažinimą pelnę jidiš kalbos ir kultūros žinovai, tokie kaip Indiana universiteto profesorius, vienas svarbiausių šiuolaikinių jidiš pietų ir dialektologų profesorius Dov-Ber Kerler, lingvistė Dr. Anna Verschik iš Estijos ir Harvardo, Kolumbijos ir Tel Avivo universitetų dėstytojas Dr. Yuri Vedenyapin.