„Cvi Parkas“ kviečia į augalinio maisto, nemokamų picų ir muzikos pikniką!

Džiaugiamės galėdami pasidalyti nuostabia naujiena: „Cvi Parkas“ buvo pakviestas dalyvauti pop-up renginyje „Augalyn“ – skonių ir atradimų piknike, kuris vyks jau šį penktadienį Kūdrų parke. Tai puiki proga pasidžiaugti jau pažįstamais skoniais, ragauti naujų patiekalų, skanauti nemokamų picų ir mėgautis muzika.
Būtinai susiraskite „Cvi parko“ prekystalį ir
Susitinkame:
📅 kada: penktadienį, rugpjūčio 22 d., 16:00 val.
📍 kur: Kūdrų parkas
💚 Daugiau info:https://www.facebook.com/events/1099556574840760