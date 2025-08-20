Vilniaus Dvasia: Menas ir Paveldas

Rugpjūtį vykusio Izraelio prezidento J.E. Isaaco Herzogo oficialaus vizito Lietuvoje metu Vilniaus Choralinę sinagogą papuošė menininko Natano Karczmaro, kartu su Lietuvos menininke Aleksa Vilimaite sukurta mozaika „Vilnius – Šiaurės Jeruzalė“. Tai kūrėjo darbas iš 2023 m. Vilniaus rotušėje eksponuotos parodos „Vilniaus dvasia“, skirtos sostinės 700 metų jubiliejui. Šią mozaiką galima pamatyti užsukus į Vilniaus Choralinę sinagogą.
Natano Karczmaro ir Aleksos Vilimaitės mozaika „Vilnius – Šiaurės Jeruzalė” / Autorių nuotr.
Natanas Karczmaras, vienas iš pirmaujančių kūrėjų nuo XX amžiaus vidurio, toliau įkvepia žiūrovus visame pasaulyje. Jo kūryba apima fotografiją, vaizdo meną, teatrą, muziką, mozaikas, scenografiją, performansus ir daugelį kitų sričių. Dar prieš 1984 m. prisijungiant prie Komunikacijos estetikos grupės, jo indėlis į meną ir komunikaciją buvo plačiai pripažintas.
Remdamasis savo litvakiškomis šaknimis, Karczmaras tyrinėja tapatybę, kultūrą ir dvasingumą. Jis svariai prisidėjo prie šiuolaikinės Vilniaus kultūrinės gyvenimo dalies, jungdamasis su miesto paveldu ir praturtindamas šiuolaikinio meno sritį. Paroda „Vilniaus Dvasia“ pasakojo šalies turtingą ir sluoksniuotą istoriją. Žinomas kaip Šiaurės Jeruzalė, Vilnius ilgą laiką buvo kryžkelė, kurioje susitiko įvairios tikėjimo, religijos ir kultūros, vadovaujamos didžiojo kunigaikščio Gedimino svetingos dvasios.