Kviečiame į „Makabi“ sporto šventę

Rugpjūčio 24 d. Žirmūnų paplūdimys Vilniuje virs tikru sportu, pramogų ir draugystės centru – čia susitiks Makabi šeima – klubo nariai , draugai ir visi, kuriems patinka aktyviai leisti laiką.
Jūsų laukia tinklinis, krepšinis, šachmatai, diskgolfas, spikebolas, Makabi Challenge varžybos ir daugybė pramogų. Viskas pritaikyta įvairaus amžiaus dalyviams – nuo mažiausių iki vyriausių!
Po sporto – lauko vaišės, saldumynai ir šypsenos, kurios dar ilgai išliks prisiminimuose.
Data: rugpjūčio 24 d., sekmadienis.
Laikas: nuo 11:00 iki 15:00
Vieta: https://maps.app.goo.gl/3UeyRQoUpanKpW2U7
Dalyvavimas nemokamas, bet vietų skaičius ribotas – užsiregistruokite jau šiandien ir tapkite šios šventės dalimis! Registracijos nuoroda ČIA.