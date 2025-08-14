Laimėkite nuolaidą bilietams į susitikimą su unikaliu psichologu Michailu Labkovskiy

Vienas garsiausių psichologų, lektorius ir santykių psichologijos populiarintojas Michailas Labkovskiy kviečia į viešą paskaitą. Veikiau tai – stulbinantis, kupinas išminties, interaktyvus Šou, kuriame Мichailas Labkovskiy su jam būdinga charizma, humoru ir unikalia patirtimi apžvelgs pačias aktualiausias ir labiausiai kiekvieną žmogų, o ypač moteris jaudinančias temas, duos daugybę naudingų patarimų.
Paskaitos tema – santykiai: nuo sunkių iki laimingų.
Renginio metu visi norintys galės užduoti bet kokius rūpimus klausimus.
Data: rugpjūčio 19 d., antradienis.
Laikas: 19:00 val.
Vieta: Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės J. Heifetzo salė (Pylimo g. 4, Vilnius, III aukštas).
Bilietus galima įsigyti čia: https://shorturl.at/xFig7.
Laimingąjį (-ą) paskelbsime rugpjūčio 18 d.
Apie psichologą
Мichailas Labkovskij – ekstra klasės psichologas, turintis 40-ties metų profesinės veiklos ir 20-ties metų darbo tiesioginiame radijo ir televizijos eteryje stažą. Tai – momentinės reakcijos į klausimą patirtis ir mokėjimas nustatyti diagnozę be ilgo tyrinėjimo, kas daug kam būtent ir padeda savo gyvenimą pakeisti į gerąją pusę. Jo laidos visada turi pačius aukščiausius reitingus, o paskaitose – minios gerbėjų.
Savo pasirodymais Мichailas Labkovskis kardinaliai pakeitė nuomonę ir apie psichologus, ir apie paskaitas. Jos tapo veikiau viešosiomis konsultacijomis. Neabejotinai, unikalus žanras, kuriame nėra ir negali būti lektoriaus monologų, kanoniškų tekstų ir namuose išmoktų „paruoštukių“.
Viešosios konsultacijos panašios labiau į virtuozišką žaidimo seansą. Visada nuostabi improvizacija, tiksli momento logika, daugybė įdomių pavyzdžių iš savo ar žinomų žmonių gyvenimų…
Labkovskij atsisako kalbėti „teoriškai“, visi jo patarimai – konkretūs ir praktiški. Be to, patarimai skirti būtent Jūsų situacijai. Jis nesamprotauja ilgai netgi ta tema, kuria skelbiama paskaita, jis atsako į klausimus. Taip pat jis pats užduoda klausimus publikai, į kurios atsakydamas žmogus supranta, kur jo problema ir kaip reikėtų elgtis.
Мichailo Labkovskij metodas geras tuo, kad padeda išspręsti užsisenėjusias asmenines ir šeimos problemas be „chirurgo įsikišimo“. Leidžia keistis „nelaužant savojo „aš“. Skatina jausti gyvenimo skonį be didelių materialių investicijų. Meistras absoliučiai įsitikinęs, kad gyventi reikia tam, kad būtų malonu, o kad būtų malonu, daryti reikia tik tai, ko iš tikrųjų nori!