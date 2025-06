Nataljos Cheifec paskaita „Sveikas gyvenimo būdas pagal Torą“ NAUJU LAIKU

Žymiausia žydų tradicijų žinovė, edukatorė Natalja Cheifec kviečia susitikti šį ketvirtadienį, birželio 26 d., NAUJU LAIKU – 18:00 val. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės ZOOM svetainėje ir sužinoti, kas sakoma Toroje apie mediciną ir žmogaus sveikatą.

√ Jūs išgirsite 33 Maimonido patarimus apie tai, kaip likti sveikam iki senatvės

√ sužinosite apie sąsaja tarp fizines ir dvasines sveikatos

√ patirsite ar yra žydų pasaulėžiūroje vietos vegetarizmui

√ gausite daugelį kitų naudingų žinių ir patarimų, kurie padės jums išvengti ligų ir išsaugoti sveiką protą.

Norėdami gauti tiesioginio susitikimo ZOOM nuorodą registruokitės ČIA ir nepamirškite užduoti jus dominančių klausimų.

Taip pat kviečiame simboliškai paremti #NataljosPaskaitą ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenę. Visą info, kaip tai padaryti, rasite čia 👇

https://www.lzb.lt/kvieciame-paremti-lietuvos-zydu-litvaku-bendruomene/

Laukiame visų!

Iliustracija: “The refined soul yearns to know the truth of everything” – Azariah de Rossi, Meor ‘Einayim–1574