Pagerbtos Kėdainių Holokausto aukos

Vakar paminėtos 82-osios Kėdainių žydų bendruomenės sunaikinimo metinės. 1941-aisiais netoli Kėdainių esančiame Daukšių kaime buvo nužudyti net 2076 Kėdainių miesto, Šėtos ir Žeimių miestelių žydai – 710 vyrų, 767 moterys ir 599 vaikai, kurie šiose vietose gyveno beveik 300 metų ir buvo sunaikinti vien dėl savo tautybės.

Minint šią liūdną datą, žudynių vietoje pagerbti žuvusieji, o daugiakultūriame centre pristatyta Kėdainiuose gimusio gydytojo Dr. Arono Piko prisiminimų knyga apie Holokaustą „Notes from the Valley of Slaughter“ („Prisiminimai iš žudynių slėnio“). Pristatyme dalyvavo knygos vertėjas žurnalistas Andrew Casselis, Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, Švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė.

Renginio akimirkos – nuotraukose.