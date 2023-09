EŽKD2023 Diskusija „Žydų (litvakų) humoras“ „Cvi Parke“

Rytoj visas Senasis žemynas jau 24 kartą švęs Europos žydų kultūros dieną. Net 30-yje šalių vyksiantys renginiai kviečia pajusti litvakų kultūros spalvingumą ir savitumą, sužinoti dar negirdėtų istorijų, paragauti tradicinių patiekalų ir kartu pasilinksminti ir pasikalbėti apie… žydų humorą!

Tradiciškai kiekvienais metais visus renginius jungia bendra tema. Šįkart buvo pasirinkta kalbėti apie #Atmintį. Ji – tarsi tiltas, sujungsiantis šiandieną su litvakų paveldu.

Aktoriui ir publicistui Arkadijui Vinokurui prisiminimai – vienas svarbiausių dalykų, kuriuos be galo brangina ir nori perduoti savo vaikams.

„Atmintis – tai mūsų identitetas. Būtent jos dėka žinome, kas esame ir kuo norime tapti, – įsitikinęs A. Vinokuras. – Man atmintis yra vaikystės prisiminimai – mamos gaminamos Gefilte fish kvapas ir Pesach šventė Kauno sinagogoje, kur mums, vaikams, rabinas dalindavo saldainius“.

Atmintis įkvepia rašytoją ir šiandienos darbams. Juk taip gimė daugelis A. Vinokuro straipsnių, kilo diskusijų klubo #ŽydiškiPašnekesiai idėja, dabar džiuginanti daugybę jo lankytojų.

Šį sekmadienį #EŽKD metu Arkadijus taip pat kviečia visus užsukti pasikalbėti itin smagia tema – apie žydų humorą.

Data: rugsėjo 3 d., sekmadienis.

Laikas: 16:15 val.

Vieta: kūrybos ir laisvalaikio erdvė “Cvi Parkas”.

„Kodėl žydai juokiasi iš savęs? Kad kiti nespėtų iš žydų pasijuokti“ – humoras žydų aškenazių kultūroje užima ypatingą vietą, mat atstoja psichoterapiją, kai kalbama apie politiką be galimybės ją paveikti, tėvų ir vaikų, sutuoktinių tarpusavio santykius. Taip pat žydams humoras yra ginklas – taip, ginklas leidžiantis pulti ir gintis, bet… visada su gera humoro doze.

Humoras žydui net leidžia pakritikuoti Dievą, pavyzdžiui, kaip šiame anekdote: Po trijų savaičių ateina klientas pas žydą siuvėją, burnodamas, kad tas vis kelnių jam negali pasiūti laiku: „Klausykite, Dievas pasaulį sukūrė per septynias dienas, o jūs kelnių per tris savaites pasiūti negalite!“. Į kliento kritiką siuvėjas ramiai jam atsako: „Ir ką, ar nematote kas per tą skubą išėjo?“.

Diskusijoje dalyvauja:

Miglė Anušauskaitė – komiksų autorė, judaikos tyrėja,

Borisas Kirzneris – garsus muzikantas, kuris žydišką humorą naudoja ne tik gyvenime, bet ir muzikoje,

Dontas Puslys – Vilniaus politikos analizės instituto Medijų ir demokratijos programos vadovas, ortodoksas pagal G. K. Chestertoną arba anarchistas pagal Šv.Augustiną,

Arkadijus Vinokuras – aktorius, stund up komikas, #ŽydiškiPašnekesiai diskusijų klubo vadovas bei moderatorius.

Diskusija bus transliuojama gyvai čia: https://shorturl.at/nwCIS

Transliacijos režisierius Saulius Vinokuras.

Laukiame visu – bus linksma!