Kviečiame Lietuvos mokytojus, edukatorius, jaunimo darbuotojus į 2 dienų patyrimo kelionę kartu su Lietuvos romų ir žydų bendruomenėmis!

Pradėkime metus besimokant!

Mokymai organizuojami įgyvendinat projektą S4Change. Pilnas projekto pavadinimas – „S4Change: Strategy for a change in anti-discrimination policies in Lithuania“.

Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos (angl. Citizens, Equality, Rights and Values programme) lėšomis.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2022 m. vasaris – 2024 m. sausis.