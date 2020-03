Italijos žydų gyvenimas pandemijos akivaizdoje

Visuotinės pandemijos centre Italijos žydai galvoja apie uždarą Pesachą. Griežtos taisyklės draudžiančios keliones ir susibūrimus, daro įtaką maždaug 60 milijonų žmonių visoje Italijoje; sinagogos Milane ir Venecijoje yra uždarytos; Žydų gyvenimas kol kas įšaldytas.

Roma

Pabrėždami solidarumą su Italijos žydų bendruomenėmis, Izraelio žydų agentūros prezidentas Isaacas Herzogas ir Kereno Hayesodo prezidentas Samas Grundwergas kalbėjo su žydų lyderiais iš Romos ir Milano, kurie papasakojo apie iššūkius ir grėsmes, su kuriais jie susiduria, ir apie žydų tiesioginius poreikius.

Žydų agentūros vadovas Isaacas Herzogas apsilankė atminimo ceremonijoje, skirtoje aukoms, kurios buvo nužudytos ,apšaudžius Pitsburgo sinagogą 2018 m. spalio 29 d..

„Mes subūrėme specialią komandą, kuri nedelsdama išanalizuoja žydų neatidėliotinus poreikius, ir kartu su Keren Hayesod stengsimės kuo greičiau padėti bendruomenėms“, – sakoma Herzogo pranešime. „Aš raginu žydų organizacijas ir bendruomenes visame pasaulyje mobilizuotis, atsižvelgus į poreikio mastą. Mokyklos, vaikų darželiai, saugumas, pagalba Holokaustą išgyvenusiems ir kitiems pažeidžiamiems žmonėms, taip pat sinagogų ir kapinių išsaugojimas yra tik keletas iššūkių, su kuriais susiduria šios bendruomenės “

Romos žydų bendruomenėje yra maždaug 15 000 narių, ji yra didžiausia Italijoje. „Mes didžiuojamės ir senąja bendruomene, kuri buvo atsidūrusi pačioje blogiausioje situacijoje, su kuria susidūrėme Antrojo pasaulinio karo metu“, – sakė bendruomenės pirmininkė Rūta Dureghello. „Dabar esame visiško netikrumo būsenoje. Mes stengiamės stabilizuoti padėtį, tačiau jaučiame didžiulį nerimą dėl išsekimo pavojaus. Bendra moralė yra labai žema. Mes žinome, kad tunelio gale yra šviesa, bet nežinome, koks tunelio ilgis “.

Lombardija, viena iš svarbiausių pramonės sričių Europoje. Dabar pandemija, kuri greitai plinta, paveikė visą šalį.

Italija aplenkė Pietų Korėją, tapdama antra labiausiai pasaulyje nukentėjusia tauta po Kinijos. Imtasi drastiškų priemonių vadinamosiose „raudonosiose zonose“ Lombardijoje ir 14 kitų provincijų. Kitą dieną buvo išplėsta į likusią šalies dalį.

Sinagogoms, bažnyčioms ir kitoms pamaldoms leidžiama dirbti pagal naujus reglamentus, tačiau vis tiek reikia vengti didelių susibūrimų. Taip pat reikalaujama, kad lankytojai išlaikytų mažiausiai metro atstumą vienas nuo kito. Didelės civilinės ir religinės ceremonijos, įskaitant laidotuves, buvo sustabdytos.

Milanas

Milano gyventojui Rubenui Golranui dėl koronaviruso teko sutrumpinti savo bar mitzvos šventę.

Lombardijos sostinėje Milane gyvena daugiau nei 8000 žydų. Yra 15 sinagogų, kurios šiuo metu uždarytos. Rabinų įstaiga ir žydų bendruomenės centras – didžiausias po Romos – taip pat uždaryti. Darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. „Mūsų mokyklos ir slaugos namai uždaryti trims savaitėms“, – sakė Milano bendruomenės vadovas Milo Hasbani. „Mes rengiame įvairius paramos kanalus, kad padėtume bendruomenės nariams, ypač pagyvenusiems žmonėms, esantiems karantine ir negalintiems nusipirkti maisto. Mes rengiame nuotolinį mokymąsi vaikams, investuojame į dezinfekavimo priemones ir parengiame bendruomenės apsaugos komandą bet kokiam scenarijui. “Vyriausybės išskirtinės priemonės taip pat turėjo įtakos žydų Purimo šventei, kuri vyko kovo 9 ir 10 d.

Norėdami padėti tiems, kam nepavyko patekti į sinagogą, Italijos žydų bendruomenių sąjunga, bendradarbiaudama su Italijos rabinų asamblėja, pasiūlė tiesioginį Esther knygos skaitymą, tradiciškai skaitomą per Purimą kiekvienais metais.

Milano vyriausiasis rabinas ir Italijos rabinų asamblėjos prezidentas rabinas Alfonso Arbibas.

Vyriausiasis Milano rabinas ir Italijos rabinų asamblėjos prezidentas Alfonso Arbibas įspėjo bendruomenės narius, kad „Esant tokiai ypatingai situacijai, Purimo reikia laikytis, be to labai atsargiai laikytis vyriausybės įsakymo nustatytų ribų. Yra pareigos laikytis šių taisyklių, kaip Italijos piliečiams, yra ir religinė pareiga saugoti savo ir kitų sveikatą “, – sakyta Arbibo pranešime prieš Purimą. Milano žydams teko prisitaikyti prie ekstremalios situacijos. „Maisto dovanų draugams siuntimo klausimas gali būti išspręstas vengiant tiesioginio kontakto“, – teigė Arbibas ir pridūrė, kad šventės metu turi būti valgoma tik su šeima. „Dovanos nepasiturintiems žmonėms gali būti siunčiamos per kitus žmones arba pervedant banko įmokas asociacijoms, kurios padeda jas nukreipti žmonėms, kuriems jos reikia“, – sakė jis.

Mantua

Aldo Norsa kairėje ir Emanuele Colorni

Toliausiame Lombardijos pakraštyje, netoli nuo Milano, yra Mantua, nedidelis miestas, kuriame gyvena 60 žydų bendruomenės narių, iš kurių dauguma yra senyvo amžiaus. „Ne visada buvo taip. XIX amžiuje buvo daugiau nei 2000 žydų “, – sakė žydų bendruomenės pirmininkas Emanuele Colorni. „Dabar„ sinagogoje, vienintelėje mieste, lankosi labai nedaug žmonių ir tik per pagrindines šventes. Deja, dėl koronaviruso bendruomenė uždaryta, veikla atšaukta.“

Mantua žydų bendruomenės tarybos narė Lea Calvo Platero yra laisvai samdoma žurnalistė, dirbanti ryšių agentūroje Milane. „Laimei, aš galiu dirbti iš namų“, – sakė Platero. „Aš stengiuosi vengti susitikimų, kurie vietoj to vyksta per Skype. Daugelis mūsų bendruomenės narių yra pagyvenę. Turime juos apsaugoti, nes būtent šiuos žmones yra labiausiai veikiai rizika, susijusi su koronavirusu. “Mantua žydų bendruomenė gyvena netikrume „Mes sustabdėme religines pamaldas“, – sako tarybos narys Aldo Norsa. Galbūt mes taip pat būsime priversti atšaukti Pesacho šventę balandžio mėnesį.