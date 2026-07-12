Ypatinga viešnia Šiaulių apskrities žydų bendruomenėje

Šiauliuose apsilankė Jos Ekscelencija Izraelio valstybės ambasadorė Lietuvoje ambasadorė Shelly Hugler Livne.
Vizito metu ambasadorė aplankė svarbias miesto istorines bei kultūrines vietas:
Pasaulio tautų teisuolių skverą, buvusio geto teritoriją, Chaimo Frenkelio vilą, kur išsamiai susipažino su Šiaulių žydų istorija, Venclauskų namus.
Šiauliuose apsilankė Jos Ekscelencija Izraelio valstybės ambasadorė Lietuvoje ambasadorė Shelly Hugler Livne / Šiaulių apskrities žydų bendruomenės nuotr.
Vizitą užbaigė susitikimas su gausia Šiaulių apskrities žydų bendruomene, kuriame aptarti aktualūs klausimai ir ateities bendradarbiavimas.