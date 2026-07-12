Ypatinga viešnia Šiaulių apskrities žydų bendruomenėje

Ypatinga viešnia Šiaulių apskrities žydų bendruomenėje

Šiauliuose apsilankė Jos Ekscelencija Izraelio valstybės ambasadorė Lietuvoje ambasadorė Shelly Hugler Livne. ​

Vizito metu ambasadorė aplankė svarbias miesto istorines bei kultūrines vietas:

​Pasaulio tautų teisuolių skverą, buvusio geto teritoriją, ​Chaimo Frenkelio vilą, kur išsamiai susipažino su Šiaulių žydų istorija, ​Venclauskų namus.

Šiauliuose apsilankė Jos Ekscelencija Izraelio valstybės ambasadorė Lietuvoje ambasadorė Shelly Hugler Livne / Šiaulių apskrities žydų bendruomenės nuotr.

​Vizitą užbaigė susitikimas su gausia Šiaulių apskrities žydų bendruomene, kuriame aptarti aktualūs klausimai ir ateities bendradarbiavimas.