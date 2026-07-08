Ukmergės rajono žydų bendruomenė sulaukė ypatingo svečio – rabino Harry Pell, kurio šeimos šaknys veda į Ukmergę. Jo seneliai kilę iš mūsų krašto, todėl viešnagė tapo prasminga pažintimi su protėvių žeme ir jos istorija.
Rabinas Harry Pell yra pedagogas, judaizmo ir Izraelio studijų dėstytojas, bendruomenės veikėjas bei kapelionas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Savo veikloje jis daug dėmesio skiria žydų istorijos, kultūros ir paveldo puoselėjimui.
Ukmergėje viešėjo ypatingas svečias iš JAV / URŽB nuotr.
Viešnagės metu svečias kartu su Ukmergės rajono žydų bendruomenės pirmininku Artūru Taicu aplankė svarbiausias istorines Ukmergės žydų paveldo vietas, susipažino su miesto žydų bendruomenės istorija ir jos palikimu. Kelionės po Ukmergę metu rabinas taip pat ragavo tradicinį žydišką desertą imberlach. Šis desertas įtrauktas į žydiško paveldo meniu, kurį siūlo vietos restoranas, o jo receptu su restorano komanda pasidalijo ilgametė Ukmergės rajono žydų bendruomenės narė Elena Jakiševa.
Ukmergėje viešėjo ypatingas svečias iš JAV / URŽB nuotr.
Tokie susitikimai stiprina ryšį su istorija, kultūriniu paveldu ir žmonėmis, kurių šeimų istorijos neatsiejamos nuo Ukmergės krašto.
Džiaugiamės, kad Ukmergė išlieka vieta, kur gyva atmintis susitinka su šiandiena.