Panevėžio miesto žydų bendruomenėje lankėsi garbingi svečiai – Panevėžio vyrų krepšinio klubo „Lietkabelis“ direktorius Jonas Mačiulis ir klubo viceprezidentas Sigitas Gailiūnas.
Šilto ir draugiško susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės tarp Panevėžio miesto žydų bendruomenės ir KK „Lietkabelis“. Svečiai ypač domėjosi žydų jaunimo veikla, galimybėmis įtraukti jaunus žmones į sportines iniciatyvas bei stiprinti skirtingų tautų tarpusavio supratimą ir toleranciją.
Panevėžio miesto žydų bendruomenėje lankėsi vyrų krepšinio klubo „Lietkabelis“ direktorius Jonas Mačiulis ir klubo viceprezidentas Sigitas Gailiūnas / PŽB nuotr.
Susitikimo metu taip pat buvo pabrėžta, kad Panevėžio miesto savivaldybė ir Izraelio miestas Ramla yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį, kuri skatina partnerystę ekonomikos, kultūros ir sporto srityse. Ši sutartis sudaro sąlygas dalytis gerąja patirtimi, plėtoti tarptautinius ryšius ir įgyvendinti bendrus projektus.
Draugiškoje aplinkoje buvo kalbama ir apie galimybę organizuoti susitikimą su Izraelio ambasadoriumi Lietuvoje bei ieškoti naujų bendradarbiavimo krypčių. Klubo atstovai domėjosi Panevėžio ir Lietuvos žydų bendruomenių veikla, išreiškė norą susitikti su žydų jaunimu bei žydų skautų organizacijos atstovais, siekiant užmegzti glaudesnius ryšius ir plėtoti bendras iniciatyvas ateityje.
Svečiai pateikė įvairių pasiūlymų dėl bendrų projektų ir bendradarbiavimo formų su Panevėžio miesto žydų bendruomene sporto srityje. Susitikimas vyko konstruktyvioje ir nuoširdžioje atmosferoje, kuri leidžia tikėtis prasmingų bendrų darbų ateityje.
Panevėžio miesto žydų bendruomenėje lankėsi vyrų krepšinio klubo „Lietkabelis“ direktorius Jonas Mačiulis ir klubo viceprezidentas Sigitas Gailiūnas / PŽB nuotr.Apsilankymo pabaigoje KK „Lietkabelis“ atstovai įrašė palinkėjimą bendruomenės svečių knygoje:
„Mums didelė garbė susitikti su Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininku bendruomenės būstinėje. Žavimės pirmininko aktyvumu puoselėjant žydų kultūrą, saugant istorinį paveldą ir įamžinant atminimą. Taip pat vertiname bendruomenės bendradarbiavimą su regiono ir Lietuvos verslo bei visuomeninėmis organizacijomis. Tikime, kad ši graži bendradarbiavimo pradžia ateityje išaugs į reikšmingus ir sėkmingus rezultatus.“
Susitikimas tapo dar vienu žingsniu stiprinant dialogą tarp skirtingų bendruomenių, skatinant tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir kuriant naujas galimybes jaunimui bei visam Panevėžio miestui.