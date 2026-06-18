Nuostabus Aleksandro Asovskio jubiliejus!

Šiandien ypatingą – 105-ąjį – jubiliejų švenčia ilgametis Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės narys Aleksandras Asovskis.
Per daugiau nei šimtmetį jo gyvenimas aprėpė ištisas epochas, istorinius išbandymus ir didžiules permainas. Tai žmogus, kurio stiprybė, ištvermė ir gyvenimo išmintis įkvepia mus visus.
Didžiuojamės, kad ponas Aleksandras yra mūsų bendruomenės dalis. Nuoširdžiai linkime jam stiprios sveikatos, artimųjų meilės, džiaugsmo ir dar daug gražių bei prasmingų dienų.
Mazel tov! Bis 120!