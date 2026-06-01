KVIEČIAME JAUNUOSIUS VILNIEČIUS Į DIENOS STOVYKLĄ

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija kviečia 6 – 12 metų vilniečius į jau kitą pirmadienį prasidedančią dienos stovyklą.
Smalsiųjų kūrėjų laukia kūrybinės dirbtuvės, sportiniai žaidimai, edukacinės išvykos, origami ir juvelyrikos užsiėmimai, filmai ir diskoteka, chalų kepimas.
Stovykla vyks birželio 8-12 d. nuo 8:00 iki 18:00 val.
Vieta: Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija (Kraševskio g. 5, Vilnius).
Kontaktai pasiteiravimui: Vilma Bieliūnienė tel. +370 659 41244, el. p.: vilma.bieliuniene@ort.lt
