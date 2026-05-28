Vakarinė ekskursija Vilniaus choralinėje sinagogoje

Išlydėdami besibaigiančią savaitę, dalinamės puikia žinia – tuos, kurie praėjusį kartą nespėjo, kviečiame registruotis į vakarinę ekskursiją Vilniaus choralinėje sinagogoje su žydų tradicijų žinove Natalja Cheifec.
Edukatorė ekskursijos metu supažindins jus su sinagogos architektūra, simbolika ir tradicijomis, atskleis šios vietos reikšmę Vilniaus žydų bendruomenės gyvenime – nuo praeities iki šių dienų.
Po ekskursijos pakviesime atviro pokalbio – edukatorė mielai atsakys į visus jūsų klausimus.
Data: 2026 m. birželio 4 d., ketvirtadienis
Laikas: 18:00 val.
Vieta: Vilniaus choralinė sinagoga, Pylimo g. 39, Vilnius
Auka sinagogai: 5 EUR
Būtina išankstinė registracija.