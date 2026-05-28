Spektaklis „KAPINIŲ KLUBAS“

Šį sekmadienį, gegužės 31 d., 18:00 val., „Meno forto“ erdvėje (Bernardinų g. 8/8, Vilnius) teatro studija „6 pojūčiai“ kviečia į spektaklį „Kapinių klubas“. Spektaklio režisierė – Nacionalinės kultūros premijos laureatė Viktorija Kuodytė.
Tragikomedija pastatyta pagal garsaus litvakiškų šaknų turinčio žinomo Holivudo scenaristo ir dramaturgo Ivano Menchello (Ivan Menchell) pjesę „The Cemetery Club“. Tai gili, jautri ir humoro pilna istorija apie tris subrendusias žydų našles iš Niujorko, kurios ieško jėgų vėl atrasti gyvenimo džiaugsmą.
Pats autorius, paklaustas apie neįtikėtinai stiprius ir gyvus šių moterų charakterius, yra prisipažinęs, kad jas tiesiogiai nurašė nuo savo motinos, močiutės ir jų draugių – tikrų tikriausių, iš Rytų Europos bėgusių Yiddishe Mames.
Spektaklyje dominuojantis intelektualus humoras, gebėjimas sujungti ašaras su juoku ir drama – tai fundamentalus litvakiško charakterio bruožas. Spektaklis yra gyvas įrodymas, kaip mūsų regiono žydų dvasinis ir kultūrinis stuburas pasiekė didžiąsias Brodvėjaus scenas bei Holivudą, o dabar simboliškai sugrįžta į Vilnių.
Kelis vaidmenis šiame spektaklyje atlieka aktyvios Lietuvos žydų bendruomenės ir žydų bendruomenės „Vilnius – Lietuvos Jeruzalė“ atstovės.
Spektaklis nemokamas! Būtina išankstinė registracija!
Adresas registracijai: nasamp333@yahoo.com
