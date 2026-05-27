Štetl tai žydų žodis, jidiš kalba jis reiškia miestelį. Žydų istorijoje ne bet koks miestelis vadinamas štetl, o tas, kuriame žydai sudarė ženklią gyventojų dalį, darė įtaką miestelio raidai, kultūrai, gyvenimui. Lietuvoje buvo nemažai miestelių, kur žydai sudarė pusę, o neretai ir gerokai daugiau gyventojų.
Panevėžio žydų bendruomenės kelionė į muziejų ,,Dingęs Štetlas’’ / Organizatorių nuotr.
Gegužės 22 dieną išvykome į labai lauktą kelionę. Vykome į Šeduvos žydų muziejų ,,Dingęs štetlas’’. Pakeliui užsukome į Panevėžį, čia prie mūsų prisijungė Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman. Beje, Panevėžio miesto žydų bendruomenė yra mūsų, Kupiškio socialinės globos namų partneriai. Kelionė neprailgo ir štai mes Šeduvoje, kurią daugelis sieja su garsiuoju pakelės vėjo malūnu. Dabar šį miestelį garsina 2025 metų rugsėjo mėn. duris atvėręs, muziejus pasakojantis apie šio krašto ir Lietuvos žydų bendruomenės istoriją, kultūrą, tradicijas, papročius, tikėjimą, tragišką likimą.
Muziejus ,,Dingęs Štetlas’’ yra minimas tarp 7 gražiausių pasaulio muziejų, įvertintas prestižiniu iF Design Award apdovanojimu už interjero architektūrą ir dizainą.
Apžiūrėję įspūdingą parką, senąsias žydų kapines patraukėme į ekspozicines sales. Profesionalus muziejaus gidas labai įdomiai, gyvai ir nenuobodžiai pristatė ekspoziciją, žavėjomės vizualizacija, šiuolaikinėmis technologijomis sukuriančiomis stiprų emocinį foną, padedančiomis lengviau suprasti pateikiamą informaciją.
Sužinojome, atradome daug naujo, negalėjome likti abejingi klausant apie tai,kas vyko 1941 metų vasarą ir vėliau, visais antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje ir Europoje. O vyko žydų tautos naikinimas. Deja, tai buvo. Ir šiais laikais mes, gyvenantys, turime prisiminti, kad naciai atnešė pasauliui sielvartą ir kančias.
Išvyka į šį muziejų negalėjo palikti ir nepaliko abejingų.
Norime nuoširdžiai padėkoti žydų muziejaus ,,Dingęs štetlas’’ administracijai už supratimą, ir palaikymą, Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkui Gennady Kofman už skirtą laiką ir pagalbą organizuojant šią ekskursiją.
Patikėkite, tikrai verta ten nuvykti.
