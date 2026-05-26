Jaunoji karta Panevėžio žydų bendruomenėje

Panevėžio žydų bendruomenę aplankė Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos mokiniai ir jų mokytojai.
Po apsilankymo Šeduvos žydų istorijos muziejuje „Dingęs štetlas“ Panevėžio žydų bendruomenėje viešėjo Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos mokiniai ir jų mokytojai.
Panevėžio žydų bendruomenę aplankė Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos mokiniai ir jų mokytojai / PŽB nuotr.
Į svečius atvyko 1A klasės mokiniai su auklėtoja Lina Kaminskiene ir anglų kalbos mokytoja Iryna Berkovska bei 5B klasės mokiniai su auklėtoja Aiste Druskyte ir informatikos mokytoju Martynu Šapurovu.
Panevėžio žydų bendruomenę aplankė Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos mokiniai ir jų mokytojai / PŽB nuotr.
Panevėžio miesto žydų bendruomenėje dažnai lankosi svečiai iš įvairių Lietuvos miestų. Jie atvyksta susipažinti su žydų istorija, tradicijomis, daugiau sužinoti apie Holokaustą. Tačiau šis susitikimas buvo ypatingas – bendruomenę aplankė jaunoji karta, žydų tautos ateitis.
Panevėžio žydų bendruomenę aplankė Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos mokiniai ir jų mokytojai / PŽB nuotr.
Svečiai buvo sutikti šiltai ir nuoširdžiai. Vaikų šypsenos, smalsumas ir gera nuotaika sukūrė jaukią atmosferą. Buvo malonu matyti mandagius, dėmesingus ir pagarbiai bendraujančius mokinius. Taip pat jautėsi mokytojų atsidavimas ir nuoširdus darbas ugdant vaikus.
Gražų įspūdį paliko ir tai, kad vyresnieji mokiniai rūpestingai globojo mažuosius. Tai priminė žydų tradicijose nuo seno svarbias vertybes – vyresniųjų pareigą rūpintis jaunesniaisiais.
Moksleiviams buvo trumpai pristatyta Panevėžio miesto žydų bendruomenės veikla, istorija ir fotografijų ekspozicija, sulaukusi didelio vaikų susidomėjimo. Svečiai vaišinosi paruoštomis vaišėmis, bendravo, dalijosi įspūdžiais, o išvykdami gavo atminimo dovanėlių – ženkliukų su Dovydo žvaigžde.
Šiltas susitikimas paliko daug gražių emocijų ir dar kartą priminė, kaip svarbu puoselėti istorijos pažinimą, tradicijas bei ryšį tarp skirtingų kartų.
Panevėžio žydų bendruomenę aplankė Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos mokiniai ir jų mokytojai / PŽB nuotr.