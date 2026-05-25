Sveikinimame Gercą Žaką ir Ruth Reches su garbingais apdovanojimais!

Tautinių bendrijų dienos proga buvo apdovanoti Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės valdybos nariai.
Kultūros ministerijos padėka už reikšmingą indėlį puoselėjant žydų tapatybę, įamžinant iškilius žydų tautybės asmenis, nuolatinį dėmesį Holokausto įvykiams ir aukoms bei jų gelbėtojams buvo įteikta Kauno žydų bendruomenės pirmininkui Gercui Žakui.
Tuo tarpu Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorei, hebrajų kalbos mokytojai ir metodininkei Ruth Reches Tautinių mažumų departamento direktorius Dainius Babilas įteikė III laipsnio Sidabro garbės ženklą „Už nuopelnus“ – už reikšmingą ir nuoseklų indėlį stiprinant tautinių mažumų švietimą, puoselėjant žydų kultūrą ir istorinę atmintį, už Lietuvos žydų (litvakų) jidiš kalbos vartosenos Lietuvoje įtraukimą į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorei Ruth Reches įteiktas III laipsnio Sidabro garbės ženklas „Už nuopelnus".
Sveikiname apdovanotuosius ir linkime sveikatos, energijos ir užsispyrimo, vykdant nelengvą, tačiau be galo prasmingą misiją.
Mazel Tov!
