Panevėžio žydų bendruomenės naujienos

2026 m. gegužės 6 d. Panevėžio m. žydų bendruomenės atstovai buvo pakviesti į visame pasaulyje pripažinto muziejaus „Dingęs Štetlas“ viešą paskaitą tema: „Kaip tai įvyko? Klausantis daugelio balsų. Antrasis pasaulinis karas ir Šoa Lietuvoje“.
Paskaitą skaitė istorikas dr. Christophas Dieckmannas – vienas žymiausių Holokausto Lietuvoje tyrėjų, dviejų tomų monografijos Deutsche Besatzungspolitik in Litauen 1941–1944 („Vokiečių okupacinė politika Lietuvoje 1941–1944 m.“) autorius. Jo knyga yra vienas išsamiausių mokslinių tyrimų apie Holokaustą Lietuvoje.
Dr. Ch. Dieckmannas pasidalijo unikaliomis įžvalgomis apie istorijos ir atminties santykį, papasakojo apie asmenines paieškas siekiant rasti geriausią būdą nagrinėti Holokaustą Lietuvoje bei pristatė metodą, kuris padeda įtraukti skirtingas Holokausto dalyvių perspektyvas.
Istorikas kalbėjo apie tai, kodėl taip sunku atkurti ir analizuoti bendrą istoriją, kodėl kyla didelė trintis tarp šiandienos ir praeities pasakojimų. Dr. Ch. Dieckmanno požiūriu, svarbiausia – kelti klausimus ir ieškoti kuo tikslesnių atsakymų. Svečias taip pat aptarė bendrą lietuvių, žydų ir vokiečių praeitį, įtraukdamas auditoriją į diskusiją.
Dr. Christophas Dieckmannas pasakoja ne tik apie Holokaustą, bet ir apie beveik netyrinėtus karo belaisvių, evakuotųjų bei kitų aukų grupių likimus, susiedamas juos tarpusavyje ir pateikdamas visapusišką to meto įvykių kontekstą.
Paskaitos pabaigoje buvo suteikta galimybė užduoti klausimus iš salės.
Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman padėkojo pranešėjui dr. Christophui Dieckmannui už jo vykdomą mokslinį ir itin reikšmingą darbą bei uždavė klausimą:
„Ar buvo nagrinėta statistika apie Lietuvos žydų santuokas ir vaikų gimstamumą 1938 m.–1941 m. birželio laikotarpiu?“
Dr. Christophas Dieckmannas atsakė, kad į šį klausimą būtų verta pabandyti atsakyti patiems – ir tai buvo padaryta. Dauguma žydų jautė augančią grėsmę: tiek santuokų, tiek gimimų skaičius kasmet mažėjo. Žmonės jautė, kad artėja sunkūs laikai.