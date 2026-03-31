Užburiantis ansamblio „Fajerlech“ koncertas

Kovo 30 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje organizuojamame Dainų klube viešėjo Vilniaus kultūros centro žydų dainų ir šokių ansamblis „Fajerlech“ (vadovė – Larisa Vyšniauskienė).
Aušra Gudavičiūtė
Vyresnioji bibliografė-kraštotyrininkė
Vakaro pradžioje ansamblio narys, smuikininkas, pedagogas, menotyrininkas Borisas Kirzneris, remdamasis muzikologo Eirimo Veličkos parengta medžiaga, supažindino visus su žydų muzikinėmis tradicijomis, pagrindiniais instrumentais, muzikavimo stiliais, litvakų muzikine kūryba, žymiausiais Lietuvą garsinusiais ir tebegarsinančiais žydų muzikantais.
Larisa Vyšiauskienė ir Borisas Kirzneris / Mindaugo Masaičio nuotr.
Gyvai ir energingai vesdamas vakaro programą, kalbindamas susirinkusiuosius, B. Kirzneris kantriai mokė visus populiariausių žydiškų dainų, atliekamų jidiš kalba, o ansamblio dainininkai dainas kartojo tol, kol visa salė vieningai traukė garsųjį šlagerį „Tumbalalaika“ ir nuotaikingąją „Lekhaym!”
Ansamblio “Fajerlech” koncertas / Mindaugo Masaičio nuotr.
Vakaro pabaigoje ansamblio vadovė L. Vyšniauskienė papasakojo apie artėjančios žydų šventės Pesach tradiciją, jos prasmę, ir palinkėjo visiems gražių artėjančių šv. Velykų. Visus susirinkusiuosius ansamblio dalyviai vaišino velykiniais judėjų paplotėliais macais ir arbata, po renginio norintieji galėjo pabendrauti su ansambliečiais. Ansamblis „Fajerlech“ uždegė meilės dainai ugnelę visų susirinkusiųjų širdyse, paskleidė jaukią bendruomeniškumo atmosferą, leido prisiliesti prie ilgus šimtmečius Lietuvoje gyvenusių ir tebegyvenančių litvakų muzikinės kultūros.
Dainų klubo vardu nuoširdžiausiai dėkojame!
Dalijamės koncerto akimirkomis, kurias įamžino fotografas Mindaugas Masaitis.