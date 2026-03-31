Panevėžio žydų bendruomenės naujienos

Kovo 30-ąją, minint Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimimo dieną, Panevėžio kultūros centre vyko iškilminga ceremonija, kurios metu buvo įteikti „Tarnaukite Lietuvai“ medaliai. Šie Lietuvos Respublikos Seimo įsteigti apdovanojimai šiemet jau 15-ąjį kartą skirti 16-ai nusipelniusių žmonių. 2026-ieji taip pat žymi 165-ąsias šios iškilios visuomenės veikėjos gimimo metines.
Panevėžio miesto merė Loreta Masiliūnienė savo kalboje akcentavo atsakomybės, pilietiškumo ir bendruomeniškumo svarbą. Ji kvietė įvertinti žmones, kurie savo darbais tęsia Bitės pradėtą kelią – telkia visuomenę, stiprina pasitikėjimą ir kuria valstybę per asmeninį įsipareigojimą veikti dėl kitų.
Garbingus apdovanojimus įteikė LR Seimo pirmininko pavaduotoja Aušrinė Norkienė ir Panevėžio miesto merė Loreta Masiliūnienė.
Džiaugiamės, kad už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes, apdovanota Aušra Jonušytė, Kupiškio muziejaus istorikė. Savo tyrimuose perteikianti ne tik istorinius faktus, bet ir žmonių likimus, siekdama atkurti gyvąjį praeities pasakojimą. Muziejininkė didelį dėmesį skiria žydų bendruomenės istorijai, jos kultūriniam ir religiniam paveldui ir būtent už tai yra pripažinta tarptautiniu mastu, apdovanota Izraelio ambasadorių Lietuvoje padėkomis už svarius ir reikšmingus darbus.
Savo kalboje Aušra dėkojo už garbingą įvertinimą, sakydama: „Ačiū už šį garbingą įvertinimą. Jis man labai svarbus, nes primena, kad tylus ir kantrus darbas tyrinėjant mūsų krašto istoriją yra reikalingas. Daugiau kaip trisdešimt metų renku, saugau ir dalinuosi Kupiškio krašto bei Lietuvos istorija. Man svarbu, kad per istorijos pažinimą ugdytume pagarbą, toleranciją ir visuomeniškumą. Man tai – ne tik darbas, bet ir pareiga. Tikiu, kad pažindami savo praeitį tampame stipresni ir sąmoningesni Šis apdovanojimas – ne tik mano, bet ir visų, kurie mane palaikė ir palaiko šiame darbe. Nuoširdžiai dėkoju Kupiškio rajono savivaldybės merui profesoriui Algirdui Raslanui, mero patarėjai Auksei Čepelei, Kupiškio muziejaus direktoriui Kostui Malakauskui, Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo vyriausiajam specialistui Vytautui Knizikevičiui, Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininkui Gennady kofman, Pasaulio tautų teisuolių Elenos ir Juozapo Markevičių anūkui Vidmantui Markevičiui, mano parengtų leidinių kalbos redaktorei Virginijai Juškienei, Kupiškio muziejaus bičiulėms Laimai Gudaitei ir Mildai Narmontienei, Kupiškio meno mokyklos, Povilo Matulionio progimnazijos ir Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ugdymo įstaigų vadovams bei bendruomenėms. Nuoširdus ačiū Jums visiems“.